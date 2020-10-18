Yeşilhisar’da şeker pancarı hasadı

Yeşilhisar’da hasadı devam eden pancar alım kampanyasında, 6 sıralı söküm makinası yerinde incelendi.

İncelemelere; Yeşilhisar İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, İlçe Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Kayseri Şeker Ziraat Koordinatörü Oguzhan Ulu, Pancar Bölge Müdürü Barış Koca, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Bektaş, Ziraat Odası Başkanı Hamza İkiz, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ömer Güngör, MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer, Mustafa Çeçen ve çiftçiler katıldı. Tarladaki hasatta Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Kaymakam Fatih Bayram’ın ortak temennisi su oldu. Yeşilhisar İlçe Kaymakamı Fatih Bayram yaptığı açıklamada; "Bereketli topraklara sahip olan Yeşilhisarımızda pancar hasadına katılıyoruz. Kayseri; şekere en çok pancar veren ilçe olarak geçen yıl 330 bin ton vermiştik. Bu yıl inşallah aynı rekolteyi bekliyoruz. Bu yıl salgınla mücadele ederken bir yandan da yağışlarla gerçekten bereketli bir sezon geçiriyor çiftçilerimiz. İnşallah emeklerinin karşılığını alacaklarını düşünüyorum, tüm çiftçilerimize pancar hasadımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise; "Kayseri Şeker Fabrikamızın yaklaşık yüzde 13-15 oranında işlediği pancarı üreten ilçemiz bu rakamların artarak devam etmesini, ürün çeşitliliği ile bereketli bir ilçeye sahip olan Yeşilhisar’ımız inşallah pancarda da beklenen rekolteleri fazlasıyla üretecek ve bu üretimde de yerini almaya gayret edecek. Hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.



