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Yeşilhisar’da sıcak asfalt çalışmaları başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.10.2020 13:48 | Son Güncelleme

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yavuz Selim Mahallesinde başlayan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Taşyapan; "Bugün Büyükşehir ile koordine ettiğimiz sıcak asfalt çalışmamız Yavuz Selim mahallemizde ’bismillah’ diyerek başladı.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yavuz Selim Mahallesinde başlayan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.
Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Taşyapan; "Bugün Büyükşehir ile koordine ettiğimiz sıcak asfalt çalışmamız Yavuz Selim mahallemizde ’bismillah’ diyerek başladı. Önümüzdeki günlerde Karacabey ve Fevzioğlu mahallelerimizde çalışmalarımız devam edecektir. Toplamda 3 kilometrelik asfalt çalışmasını halkımızın hizmetine sunacağız. İlçe ve mahalle halkımıza hayırlı olsun" dedi.

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