Yeşilhisar’da sıcak asfalt çalışmaları başladı

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yavuz Selim Mahallesinde başlayan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Taşyapan; "Bugün Büyükşehir ile koordine ettiğimiz sıcak asfalt çalışmamız Yavuz Selim mahallemizde ’bismillah’ diyerek başladı. Önümüzdeki günlerde Karacabey ve Fevzioğlu mahallelerimizde çalışmalarımız devam edecektir. Toplamda 3 kilometrelik asfalt çalışmasını halkımızın hizmetine sunacağız. İlçe ve mahalle halkımıza hayırlı olsun" dedi.

