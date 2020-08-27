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Yeşilhisar’da trafik kazası: 1 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.08.2020 13:19 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında T.O.

Yeşilhisar’da trafik kazası: 1 yaralı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında T.O. yönetimindeki 40 DC 189 plakalı otomobil ile 38 EP 728 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan 1 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yaralı şahıs, sevk edilen ambulans ile Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaparken, kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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