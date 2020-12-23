YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Yeşilhisar’dan Antep tavasına ve Konya etli ekmeğine rakip çıktı

Yeşilhisar’dan Antep tavasına ve Konya etli ekmeğine rakip çıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.12.2020 09:49 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesin’de fırın işletmeciliği yapan ve mesleğin babadan oğula miras olduğunu belirten Seyit Karaağaç ilçede yapılan tavanın lezzetinin hiçbir yerde olmadığını iddia etti.Seyit Karaağaç; ilçeye özgü olan koyun eti, kuyruk yağı, soğan, sarımsak, domates, yeşil biber, pul biber, kimyon, kekik gibi baharatlarla hazırlanıp kara fırında pişirdiklerini ve kara fırında pişen tava yemeğinin lezzetinin hiçbir yerde olmadığını söyledi.

Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesin’de fırın işletmeciliği yapan ve mesleğin babadan oğula miras olduğunu belirten Seyit Karaağaç ilçede yapılan tavanın lezzetinin hiçbir yerde olmadığını iddia etti.
Seyit Karaağaç; ilçeye özgü olan koyun eti, kuyruk yağı, soğan, sarımsak, domates, yeşil biber, pul biber, kimyon, kekik gibi baharatlarla hazırlanıp kara fırında pişirdiklerini ve kara fırında pişen tava yemeğinin lezzetinin hiçbir yerde olmadığını söyledi. Yeşilhisar’ın kıymalı pidesinin de çıtır çıtır kendine özgü tadı ve görünümü olduğunu belirten Seyit Karaağaç "Bir diğer pide çeşidi Yeşilhisar tahinlisinin eşi benzeri yok. Yolu buraya düşen herkesi bu lezzetleri tatmaya davet ediyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:46
Öğle
12:42
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:51

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökçen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Hisar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.