YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Yeşilırmak'ın debisi yükselince iş makinesi su altında kaldı

Yeşilırmak'ın debisi yükselince iş makinesi su altında kaldı

13.04.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak'ın debisinin yükselmesi sonucu nehirde çalışan iş makinesi suya gömüldü.

Bölgedeki hidroelektrik santralini işleten firma tarafından kiralanan ve Yeşilırmak'ta temizlik çalışmasında kullanılan kepçe arızalandı. Operatör iş makinesini terk etti. Bir müddet sonra nehrin debisinin yükselmesi sonucu iş makinesi su altında kaldı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, bölgenin son günlerde yoğun yağış aldığını belirterek, "Irmak ve dere yataklarında ciddi manada su artışı olduğunu söyleyebiliriz. DSİ yetkilileri ile yaptığımız görüşme ve değerlendirmede ilçemizden geçmekte olan Yeşilırmak'ın debisinde önemli artış olmuştur." dedi.

Öztürk, taşkınlara karşı vatandaşları uyardıklarını söyledi.

Emniyet güçleri ve zabıta ekipleri de ırmak boyunca, vatandaşlara balık tutmamaları ve ırmağa yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralıAmasya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Manisa'da "şekerde yüksek kazanç" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi yakalandıManisa'da "şekerde yüksek kazanç" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı
Antalya'da kavga ettiği müteahhidi öldüren inşaat bekçisi tutuklandıAntalya'da kavga ettiği müteahhidi öldüren inşaat bekçisi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Yeşilırmak‎ Amasya Taşova irmak iş makinesi

Amasya Namaz Vakitleri 13 Nisan Perşembe

İmsak
04:25
Sabah
05:55
Öğle
12:42
İkindi
16:23
Akşam
19:20
Yatsı
20:44
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Sütyen' yorumu kocasını çok kızdırdı! Kendini tutamadı

'Sütyen' yorumu kocasını çok kızdırdı! Kendini tutamadı

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.