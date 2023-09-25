Yeşilırmak'ta oltaya 1 metre 70 santimetrelik yayın balığı takıldı

Amasya'da balıkçılık yapan Enes Topsakal, Yeşilırmak'ta avlanırken oltasına büyük bir balık takıldı.

Avını oltayla çekemeyen Topsakal, arkadaşlarının yardımı ile kıyıya çıkardı. Topsakal, yayın balığının 55 kilogram ağırlığında ve 1 metre 70 santimetre uzunluğunda olduğunu belirledi.

İş yerine götürdüğü balığı bir süre sergiledikten sonra satmak için parçalara ayıran Topsakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle büyüklükte bir balık tuttukları için mutlu olduklarını söyledi

Topsakal, balığın kilosunun 230 liradan satılacağını bildirerek, "Bu balığın en büyük özelliği, zarar vermeden tutabilmek için yüzerek tutulmasıdır. Olta kırıldıktan sonra, arkadaşım da profesyonel yüzücü olduğu için ırmağa girdi direkt koluna taktı aldı, çıktı. Oltayla alma gibi bir şansımız yok zaten." diye konuştu.

