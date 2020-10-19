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Yeşilkavak Barajı, 2021 yatırım programına alınacak

MANİSA HABERLERİ  | 19.10.2020 17:08 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde Yeşilkavak Barajı projesinin 2021 yılı yatırım programına alınması için gerekli çalışmaların devam ettiğini, konuyla ilgili Cumhur İttifakı Manisa Milletvekilleri ile önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret edecekleri müjdesini veren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.Manisa Valiliği tarafından video konferans yöntemiyle 3.

Manisa’nın Salihli ilçesinde Yeşilkavak Barajı projesinin 2021 yılı yatırım programına alınması için gerekli çalışmaların devam ettiğini, konuyla ilgili Cumhur İttifakı Manisa Milletvekilleri ile önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret edecekleri müjdesini veren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.
Manisa Valiliği tarafından video konferans yöntemiyle 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgiler verdi. Cumhur İttifakı’nın gücü sayesinde Salihli’nin yeni dönem projelerine hız kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Kayda, “Salihli Beş Eylül Yerleşkesine yapılacak olan 400 yataklı yeni Devlet Hastanesi ve Üniversite bağlantı yolu, ilçe merkezinden geçen demiryolu hattının şehir dışına taşınması, istasyon bölgesinin çevre düzenleme çalışmaları ile Ramiz Turan Stadının şehir dışına taşınması konularında yaptığımız görüşmeler sonucunda epey bir mesafe kat ettik. Yeşilkavak Mahallemize kazandırılacak Yeşilkavak Barajı ile ilgili sevgili hemşehrilerime müjde vermek istiyorum. Yeşilkavak Barajı projesinin DSİ tarafından 2021 yılı yatırım programına alınmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği müjdesini aldık" dedi.

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