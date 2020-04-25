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Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

BURDUR HABERLERİ  | 25.04.2020 12:15 | Son Güncelleme

Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Belediye Başkanı Mümtaz ile eşi Fatma Şenel'in yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 4'ü savcılık işlemlerinin ardından salıverildi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında bulunan otelin işletmecisi E.E'nin, suçunu itiraf ettiği, olayın otelin ruhsatının belediye tarafından iptal edilmesinden kaynaklandığını söylediği öğrenildi.

- Olay

Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Yeşilova ilçesinde Belediye Başkanı Mümtaz ile eşi Fatma Şenel, 20 Nisan'da kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin silahlı saldırısında yaralanmıştı.

Silahlı saldırının, mülkiyeti belediyeye ait otelin ruhsatının "Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı hareket" nedeniyle kaymakamlığın bildirimi üzerine 15 Nisan'da Yeşilova Belediye Başkanlığınca iptal edilmesi gerekçesiyle yapıldığı belirtilmişti.

Burdur Valiliğince, şüpheli otel işletmecisi E.E'nin "çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, adam öldürmeye tam teşebbüs, yağma, uyuşturucu ve tehdit" gibi çok sayıda suç kaydının bulunduğu, Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin uğradığı silahlı saldırının Salda Gölü ve orada yürütülen çalışmalarla ilgisinin bulunmadığı açıklanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edilmişti.

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