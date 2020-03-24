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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar:

MALATYA HABERLERİ  | 24.03.2020 15:28 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi 444 8 9 10 nolu Çağrı Merkezi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaş, yaşlı ile kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 7/24 hizmet verecek.Yeşilyurt Belediyesinde korona virüs tedbirlerini genişlettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha önce 08:00 ile 22:00 arası hizmet veren Çağrı Merkezinin çalışma saatlerini 24 saate çıkardıklarını söyledi.Evden çıkamayan vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını gidermek adına Yeşilyurt Belediye ekiplerinin görev başında olduğunu ifade eden Çınar, “Yeni tip korona virüs(Covid-19) salgını nedeniyle yapılan ‘Evde Kal’ çağrısıyla dışarıya çıkamayan vatandaşlarımız için hizmet alanlarımızı genişletme kararı aldık.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar:

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi 444 8 9 10 nolu Çağrı Merkezi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaş, yaşlı ile kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 7/24 hizmet verecek.
Yeşilyurt Belediyesinde korona virüs tedbirlerini genişlettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha önce 08:00 ile 22:00 arası hizmet veren Çağrı Merkezinin çalışma saatlerini 24 saate çıkardıklarını söyledi.
Evden çıkamayan vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını gidermek adına Yeşilyurt Belediye ekiplerinin görev başında olduğunu ifade eden Çınar, “Yeni tip korona virüs(Covid-19) salgını nedeniyle yapılan ‘Evde Kal’ çağrısıyla dışarıya çıkamayan vatandaşlarımız için hizmet alanlarımızı genişletme kararı aldık. Bilindiği üzere vatandaşlarımızın market alış verişlerini dışarıya çıkmadan yapmaları amacıyla ‘Siz İsteyen Biz Getirelim’ projemizi başlatmıştık. Hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 0 553 178 33 33 nolu numarayı arayan vatandaşlarımızın gıda ve temizlik başta olmak üzere tüm taleplerini evlerine kadar götürmeye başladık” şeklinde konuştu.
İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ya da yasaklama getirilen vatandaşların 444 8 9 10 nolu Çağrı Merkezini arayarak talep ve isteklerini bildirebileceklerini aktaran Çınar, “Halkımızın tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında deyim yerindeyse seferberlik ilan ettik. Belediye olarak vatandaşımızla iletişime çok önem veriyoruz. Virüs tehdidi ortadan kalkana kadar 7/24 görev başında olacak olan Çağrı Merkezimiz, hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak için kesintisiz hizmet verecektir. Vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hep birlikte bu salgının üstesinden geleceğiz“ diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar:

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