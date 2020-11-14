Yeşilyurt Belediye, kendi çiçeğini üretiyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasındaki rulo çim üretiminden sonra Yeşil Gıda Sera alanında 100 bin adet mevsimlik çiçek üretimi yapıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşil Gıda Sera alanında üretimini yaptıkları 100 bin adet 7 farklı mevsim çiçek bitkisinin başta Beylerderesi Şehir Parkı ikinci etabındaki Millet Bahçesi olmak üzere park ve yeşil alanlara yeni güzellikler katacağını söyledi.

Başkan Çınar, ihtiyaç duydukları ürünleri kendi imkanlarıyla yetiştirip belediye bütçesini kara geçirdiklerini bildirdi.

Yeşilyurt Belediyesinin ilçe genelinde ki çiçeklendirme ve peyzaj düzenleme işlemlerinde değerlendirmek üzere özel alanlarda uzman ekiplerin gözetiminde üretimi yapılan mevsimlik çiçekler sayesinde Yeşilyurt Belediyesi bütçesi ek bir maliyetten daha kurtuldu.

“Hem kara geçtik hem de yeşillendirme hizmetlerimizi hızlandırdık”

Rulo çim üretiminden sonra mevsimlik çiçek üretimiyle de belediye bütçesini kâra geçirdiklerini vurgulayan Çınar, kendi imkanlarıyla yetiştirdikleri rulo çimler ve mevsimlik çiçekler sayesinde parkların, yeşil alanların, refüjlerin, kavşakların, yol kenarların, cami ve okul önlerinin daha renkli ve güzel bir görüntüye ulaşacağını söyledi.

Yeşil Gıda Sera alanında özel alanlarda yetiştirilen mevsimlik çiçek bitkilerini yerinde inceleyip, Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış’tan bilgiler alan Çınar, özel paketler halinde Beylerderesi Şehir Parkı ikinci etabındaki Millet Bahçesine taşınan çiçeklerin ilk ekimini kendi elleriyle yaptı.