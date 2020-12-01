Yeşilyurt Belediye Meclisi 2020 çalışmalarını tamamladı

“Belediye meclisimiz bu yılda güzel, faydalı ve verimli bir çalışma döneminden geçti”

Bazı programlarından dolayı Meclis Toplantısına gecikmeli katılıp gündemi Meclis Üyeleriyle birlikte takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplantının kapanışından sonra yaptığı konuşmada, 2020 yılında gerçekleşen Meclis Toplantılarına katılım gösterip, Yeşilyurt’un sağlıklı ve planlı bir şekilde geleceğe hazırlanmasında görüş, öneri ve talepleriyle katkı sunan bütün Meclis Üyelerine teşekkürlerini sundu.

2020 yılında alınan tüm kararların hayırlara vesile olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Meclisler, şehirlerin ve toplumların ortak vicdanıdır. Kentlerin hem fiziksel hem de sosyal, kültürel, eğitim, sportif, çevresel, turizm ve ekonomik yönden gelişmesi adına çok ulvi bir görev ifa eden Belediye Meclislerimizin aldığı her karar önemli ve değerlidir. Yeşilyurt Belediye Meclisi olarak ta bu anlamda çok güzel bir tabloya ve birlikteliğe sahibiz. Toplumumuzdaki tüm kesimlerin temsil edildiği bu Meclis çatısı altında bütün üyelerimiz fikrini özgür ve hür bir şekilde ifade edebilmekte, düşüncesini paylaşmaktadır. Hangi görüşten olursan olsun tüm Meclis Üyelerimizin düşünceleri, öngörüleri ve tespitleri, çalışmalarımızın daha verimli ve güzel geçmesine katkı sağlamaktadır. Toplantılarımız her zaman saygı, sevgi ve hoşgörü içerisinde geçmiştir. 2020 yılında Belediye Meclisimiz, 11 toplantı ve 14 birleşim gerçekleştirilmiştir. Nisan ayında olağanüstü bir toplantı, Mayıs Ayında ise pandemi tedbirleri nedeniyle toplantı yapılmamıştır. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için toplam 405 adet karar alınmıştır. Yeşilyurt’umuza daha iyi hizmetlerde bulunabilmek için siz değerli meclis üyelerimizle birlikte önümüzde ki yıllarda da aynı şevk ve inançla çalışacağımıza inancım tamdır. Bu nedenle 2020 yılında ki alınan kararlara katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aldığımız kararların, ülkemize, memleketimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah aynı şevk, heyecan ve aşkla 2021 yılında da çalışma tempomuzu artırarak hizmetlerimize aynı şekilde devam edeceğiz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Çınar ayrıca, korona virüs tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Yeşilyurt Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli Akif Çelik içinde taziyelerini iletirken, “Akif kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Korona virüse yakalanması ve ardından yaşadığı tedavi sürecinde herkes gibi bizlerde ümitliydik, sürekli ilgilendik ancak dün sabaha doğru ne yazık ki kendisini kaybettik. Belediyemizin ve basın camiamızın gülen yüzü olan, yardımsever güzel bir insanı kaybettiğimiz için çok üzüntülüyüz. Akif kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Şu anda hem hastanelerde hem de evlerinde tedavi görev tüm hastalarımıza da Rabbim acil şifalar nasip etsin inşallah” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk toplantısını 5 Ocak 2021 Salı günü saat 14.00’de gerçekleştirilecek.

