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Yeşilyurt Belediye Meclisi Ekim ayı toplantılarına devam ediyor

MALATYA HABERLERİ  | 08.10.2020 14:54 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim Ayı 2.Oturum Toplantısında gündemdeki komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Başkanvekili Naci Şavata Başkanlığında gerçekleşen toplantıda açılış ve yoklamanın ardından 06 Ekim 2020 tarihli Ekim Ayı 1.Oturum Toplantısının karar özeti kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi Ekim ayı toplantılarına devam ediyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim Ayı 2.Oturum Toplantısında gündemdeki komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.
Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Başkanvekili Naci Şavata Başkanlığında gerçekleşen toplantıda açılış ve yoklamanın ardından 06 Ekim 2020 tarihli Ekim Ayı 1.Oturum Toplantısının karar özeti kabul edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında; Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezi ve Yaşam Alanı projesiyle ilgili sözleşme imzalanması için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yetki verilmesine yönelik gündem maddesini onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Malatya’nın renkli simalarından Fatih Kaydı, nam-ı değer Mercedes Kadir’in ismini Tecde Mahallesinde evinin bulunduğu bölgede ki imar yoluna verilmesini Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu raporu doğrultusunda kabul etti.
Çilesiz-Karakavak - Tecde ve Bostanbaşı mahallelerinin sınırları içerisindeki Mıhlıdut Caddesi ve Saraybosna Caddesinin aks devamlılığının sağlanması için yapılan imar plan tadilatına yapılan itirazlar İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda red edilirken, Cemal Gürsel ve Yavuz Selim mahallelerinin bir kısmını kapsayan 7.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı talebi ise onaylandı.
Ekim ayı 3.toplantısı 20 Ekim’de
Gündemdeki 12 maddenin bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesi 2021 Yılı Bütçe Teklifi ve Tarifeleri ile gündemdeki diğer maddeleri görüşmek üzere 20 Ekim Salı günü saat 14:00’da Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yeniden bir araya gelecek.

Yeşilyurt Belediye Meclisi Ekim ayı toplantılarına devam ediyor

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Sabah
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İkindi
15:33
Akşam
18:07
Yatsı
19:22

Malatya Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Huzur Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Kernek Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
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