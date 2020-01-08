YURTHABER
  4. Yeşilyurt Belediye Meclisi toplandı

Yeşilyurt Belediye Meclisi toplandı

MALATYA HABERLERİ  | 08.01.2020 13:05 | Son Güncelleme

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar başkanlığında 2020 yılının ilk toplantısını yapan Yeşilyurt Belediye Meclisi, komisyon raporları ve gündemdeki maddeleri tek tek görüşerek karara bağladı.Malatya Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda gerçekleşen Ocak Ayı Toplantısının açılışında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geride kalan 2019 yılında Yeşilyurt’un çehresini değiştirecek çok sayıda yatırımı hayata geçirdiklerini, her alanda verimli ve güzel hizmetlerde bulunduklarını ifade etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar başkanlığında 2020 yılının ilk toplantısını yapan Yeşilyurt Belediye Meclisi, komisyon raporları ve gündemdeki maddeleri tek tek görüşerek karara bağladı.
Malatya Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda gerçekleşen Ocak Ayı Toplantısının açılışında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geride kalan 2019 yılında Yeşilyurt’un çehresini değiştirecek çok sayıda yatırımı hayata geçirdiklerini, her alanda verimli ve güzel hizmetlerde bulunduklarını ifade etti. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde vatandaşa vaat ettikleri 45 projeden 28’ini belirli bir seviyeye getirdiklerini dile getiren Çınar, "Çok özel ve anlamlı ödüllere layık görülen ‘insan odaklı’ yatırımlarla her geçen gün farklı bir çehreye bürünen Yeşilyurt’u, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla donatmak adına 2019 yılında dur durak bilmeden çalıştık ve koşturduk. Eğitimden sağlığa, kültürden spora, tarihi mekanların restorasyonundan kentsel dönüşüm projelerine, tarımdan alt ve üst yapı yatırımlarına, sosyal yardımlaşmadan yöresel ürünlerimizin tanıtımına kadar her alanda kalıcı ve güzel hizmetler ürettik. Çevre yatırımlarında ‘Sıfır Atık Yerel Yönetim Başarı’ ödülüne layık görülüp, ülke çapındaki bin 359 Belediye arasında ilk 5’e girme başarısına ulaştık" şeklinde konuştu.
Yeni yılda daha fazla çalışarak hizmet üreteceklerini belirten Çınar, "İlçemizin sadece bugünü değil geleceğine dönükte birçok yatırımın hayata geçtiği 2019 yılında yaptığımız hizmetlere katkı ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize, fikir ve önerileriyle bu değişim sürecimizin sürmesinde büyük emekleri olan siz değerli Meclis Üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah 2020 yılında bu gelişim, kalkınma ve değişim sürecimiz sizlerin vereceği katkı ile devam edecektir" diye konuştu.
Başkan Çınar’ın konuşmasının ardından Denetim Komisyonunda yer alacak meclis üyeleri gizli oylama neticesinde belli oldu. Yapılan seçim sonucunda Esin Tanrıverdi, Oktay Özevren, Memet Özen ve Mehmet Nakir denetim komisyonuna seçildi. 2020 yılında İller Bankası başta olmak üzere Toplu Konut İdaresi, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile bankalardan kullanılacak krediler ile yapılacak bütün iş ve işlemler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yetki verilmesine yönelik Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi kabul edilirken, Yeşilyurt Belediye bünyesinde Sözleşmeli Mühendis çalıştırılmasına ilişkin teklif ise onaylandı.
Gündemindeki altı maddenin Şubat Ayı toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine, 11 maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesine karar veren meclis, Şubat Ayı Olağan Toplantısını 4 Şubat 2020 Salı günü saat 14:00’de gerçekleştirme kararı aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Vural, gençlerle deneyimlerini paylaştıVural, gençlerle deneyimlerini paylaştı
Kentsel ve Mimari dokunun korunması ödülü Mehmet Çınar’aKentsel ve Mimari dokunun korunması ödülü Mehmet Çınar’a
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tokat’ta çatı yangını

Tokat’ta çatı yangını

Malatya Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:38
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:51

Malatya Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Malatya Büyük Eczanesi
Merkez
Malatya Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

MTSO Oğuzhan Ata Sadıkoğlu 2020 asgari ücreti değerlendirdi

MTSO Oğuzhan Ata Sadıkoğlu 2020 asgari ücreti değerlendirdi

55 Ton Yonca Samanı İle 250 Torba Hayvan Yemi Yandı

55 Ton Yonca Samanı İle 250 Torba Hayvan Yemi Yandı

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.