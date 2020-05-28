Yeşilyurt Belediye vezneleri 30-31 Mayıs’ta açık

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi’nde 2020 yılı Emlak, Çevre ve Temizlik Vergisi 1.taksidinin son ödeme tarihinin 1 Haziran 2020 olduğunu açıklanırken, Yeşilyurt Belediye veznelerinin 30 ile 31 Mayıs günleri arasında da hizmetlerine devam edeceği belirtildi.

Borç ödeme işlemlerinin veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, “Vatandaşlarımız ödemelerini Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ Karşısındaki Hizmet Binası ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasındaki tahsilat veznelerimizden ve ‘yesilyurt.bel.tr’ sitemizdeki e-ödeme sistemi üzerinden 01 Haziran 2020 günü saat 17:00’e kadar yapabilirler. Yeşilyurt Belediye vezneleri 30-31 Mayıs 2020 günlerinde halkımıza hizmet verecektir. Vatandaşlarımızın işlemlerini son güne bırakmadan rahat bir ortamda yapmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.



