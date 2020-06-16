Yeşilyurt Belediyesi, 7’nci millet kıraathanesini açacak

İlyas Mahallesinde yapımı süren 7.Millet Kıraathanesinde incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Okuma alışkanlığı yaşam boyu öğrenmenin temelini teşkil etmektedir. Kitap okumayı hayatımızda vazgeçilmez bir unsur haline getirmeliyiz. İlçemizdeki 7’nci Millet Kıraathanemizi İlyas Mahallemizde hizmete sunacağız” diye konuştu.

Yeşilyurt’taki Millet Kıraathanesi sayısını artırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İlyas Mahallesine modern ve kaliteli alanlara sahip Millet Kıraathanesi kazandırmak adına inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Millet Kıraathanelerinin toplumdaki okuma oranını ciddi seviyede artırdığına dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 7’den 70’e tüm vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan Millet Kıraathaneleri projesine Yeşilyurt’ta bir yenisini daha ekleyeceğiz. Malatya’da Millet Kıraathanesini açan ilk Belediye olarak, her yaştan vatandaşımızın gösterdiği yoğun ilgiden sonra Millet Kıraathanelerimizin sayısını 7’e çıkartmaya hazırlanıyoruz. İlk Millet Kıraathanemizi Zaviye Mahallemizde açmıştık, çok yoğun ilgi gördü ardından Bilgi Evi, Gedik Kültür Merkezindeki Millet Kıraathanesi, Çırmıhtı’da ( DAP ) Kütüphanesi olarak isimlendirdiğimiz Millet Kıraathanemiz, Çukurdere, Çavuşoğlu ve ardından İlyas Mahallesinde açacağımız hizmet binamızla Millet Kıraathanelerimizi söz verdiğimiz gibi yaygınlaştırıyoruz. Cenab-ı Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de ki ilk emri ‘Okudur’.Bizler ancak okursak, araştırırsak bilgi sahibi oluruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta tüm vatandaşlarımızın kaliteli ve nitelikli alanlarda kitaplarını okumaları, fikir tartışmalarını yapmaları ve sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirmelerine öncelik tanıyoruz. İlçemizin hareketli bölgelerinden olan İlyas mahallemize modern ve güzel bir Millet Kıraathanesi kazandırmak adına başlattığımız inşaat çalışmaları devam etmektedir. İlyas mahallemizin yanı sıra çevre mahalle sakinlerinin de faydalanacağı Millet Kıraathanemizde son düzenlemeler yapılıyor, aydınlatma ve tefrişat çalışmalarından sonra yakın zamanda kitapseverlerin hizmetine sunacağız” dedi.