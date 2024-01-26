Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, kar yağışına hızla müdahale ediyor

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri, Temizlik ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışının ardından ilçenin birden fazla noktasında aynı anda kar temizleme çalışmaları yapıyor. Çalışmalar kapsamında bir yandan ana arterler ve mahallelerde kar temizlik çalışması yapan ekipler diğer yandan buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Meteoroloji verilerinden yola çıkarak hazırlıklarını günler öncesinden yapan Yeşilyurt Belediyesi Ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı hastane önleri başta olmak üzere konteyner kentler, kamu binaları ve otobüs duraklarının olduğu bölgelerde kar küreme ve temizlik çalışması yaparak, araç ve yaya trafiğinde oluşabilecek sıkıntıların önüne geçiyor. İş makinelerinin de yer aldığı çalışmalar sırasında buzlanma tehlikesine karşıda tuzlama çalışması yapılıyor.

Malatya’da sabah saatlerinde itibaren etkisi artıran yoğun kar yağışı ve tipinin ardından vatandaşlarla sürücülerin güvenliği için teyakkuza geçen Yeşilyurt Belediye ekipleri, ilçenin tüm bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak, vatandaşların yağın karın sadece güzelliğini ve bereketini yaşaması için çaba sarf ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kar yağışının ardından belediyenin tüm imkânlarını vatandaşların emrine sunduklarını söyledi.

Kar yağışıyla birlikte oluşabilecek sıkıntıların önüne geçmek amacıyla daha önceden görevleri tevdi edilen ekiplerin sabah saatlerinden itibaren saha çalışmalarına hız verdiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, kar yağışını bereket ve nimet olarak gördüklerini dile getirerek, “ Aylardır beklediğimiz kar yağışı bu sabah saatlerinden itibaren ilimizde etkisini göstermeye başladı. Tabii kar yağışıyla birlikte vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamaması içinde gerekli önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın ve özellikle çocuklarımızın yağan karın sadece güzelliğini yaşaması içinde kar temizle çalışmalarına hızla bir şekilde başladık, ekiplerimiz teyakkuz halinde. Meteorolojiden aldığımız veriler ışığında daha önceden kar yağışıyla ilgili ekiplerimize görevlerini tevdi etmiştik. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve yüksek kesimlerde oluşan tipi nedeniyle gündelik hayatta oluşabilecek sorunların önüne geçmek içinde ekiplerimiz dört koldan yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. İlçemizin her noktasında greyder, kepçe ve kar kürüyücü gibi araçlarımızla kar temizliği ve yol açma çalışmaları yapıyoruz“ şeklinde konuştu.

Kar temizleme çalışmalarını AYKOME Şube Müdürlüğü ile birlikte koordine ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı hastane ve kamu binaları ile ilçemizin farklı noktalarında yer alan konteyner kentlerimizin iç ve dış bağlantı yollarında çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Öğlen saatleri itibariyle ilçemizde ulaşım noktasında bize ulaşan her hangi bir sıkıntı bulunmuyor” dedi.

Başkan Çınar, özellikle gece saatlerinde yaşanabilecek buzlanma tehlikesine karşı sürücüleri dikkatli olmaları ve araçlarına kış lastiği taktırmaları konusunda uyarılarda bulundu.

