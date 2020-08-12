Yeşilyurt Belediyesi, erdem okulları projesini yaygınlaştırıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Müftülüğüyle ortaklaşa başlattıkları ‘Erdem Okulları’ projesini Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi ile Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezinde vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Geleceğe bırakılacak en kıymetli ve değerli yatırım, kendini iyi ifade edebilen, dürüst, çalışkan, özgüveni yüksek, okuyan, ahlaki ve milli değerlere sahip karakterli nesillerdir” dedi.

“Çocuklarımızı en güzel şekilde geleceğe hazırlamalıyız”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Erdem Okulları’ projesi çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların zihinsel, ruhsal, kişisel, sosyal ve psikolojik yönden en doğru şekilde yetişmelerine katkı sunduklarını ifade etti. Çınar, “ İlçe Müftülüğümüzle işbirliği halinde 2019 yılında başlattığımız ‘Erdem Okulları’ projemizi yaygınlaştırıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak dinini, vatanını ve milletini seven, örf, adet ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı, büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgiyle bakan erdemli ve bilgili nesiller yetiştirilmesine ciddi önem veriyoruz. İlçemizin çehresini değiştiren, farkındalık oluşturacak çok sayıda yatırımı hayata geçirirken, en önemlisi ve en değerlisinin ise geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı ve evlatlarımıza yaptığımız yatırımlar olarak görmekteyiz. Çocuklarımızın aile, toplum ve okul hayatlarındaki davranışlarını dini ve kültürel değerlerimize göre yeniden şekillendirmek, onlara hak ve hukuku, doğruluğu ve dürüstlüğü en güzel şekilde öğretmek amacıyla başlattığımız ‘Erdem Okulları’ projemizde bu anlamda çok değerli ve özeldir. 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik adabı muaşeret, temel dini bilgiler, değerler ve mahremiyet eğitimlerinin verildiği ‘Erdem Okulları’ projemizi Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezimiz ile birlikte bu yıl Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezimizde halkımızla buluşturacağız. Alanında deneyimli uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleşecek eğitimlerde çocuklarımıza hoşgörü, paylaşmak, kardeşlik ve yardımseverliğin yanı sıra saygı, sevgi, dürüstlük ve şiddetten kaçınma metodları üzerine teorik ve pratik eğitimler verilecektir. Çocuklarını eğitim programlarına dahil etmek isteyen ailelerimizin 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz üzerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzle irtibata geçmeleri gerekmektedir. Böylesine güzel ve değerli bir projenin Yeşilyurt’ta hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen İlçe Müftülüğümüze ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

