Yeşilyurt Belediyesi, Fidanlık Alanı’nı yeniliyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait Tepeköy mahallesindeki Fidanlık Alanı, park alanlarının düzenlemesi, ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını daha akıcı ve hızlı bir şekilde hayata geçirmek adına yenileme ve revizyon çalışmalarına tabi tutuldu.

Yeşilyurt’un daha fazla yeşil alanla buluşması için ağaçlandırma ve yeşillendirme hizmetlerine yeni dönemde daha fazla ağırlık vereceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçe genelindeki yeşillendirme hizmetlerinde kullanılan ağaç fidelerinin yanı sıra refüj, kavşak ve çevre düzenleme çalışmalarında kullanılan toprak, çim ve aletlerin yer aldığı Fidanlık Alanında düzenleme çalışması yaptıklarını ifade etti. Fidanlık alanında başlatılan yol yapımı, asfaltlama ve diğer bölümlerdeki yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 3 yıl önce hizmete sunduğumuz Fidanlık Alanımızı daha modern ve daha iyi bir seviyeye getirmek adına yenileme çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Yeşilyurt’umuz hızla gelişip büyüdüğü için daha fazla yeşil alan ve daha fazla ağaçlandırma yapmamız gerekmektedir. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak, hemşehrilerimizi daha fazla yeşille buluşturmak, ilçemizdeki ağaç sayısını artırmak adına yeşillendirme hizmetlerimizde ki vizyonumuzu bu dönem farklılaştıracağız. Sosyal yaşam alanlarının bakım ve onarımları, belirlenen alanlara ağaç dikimi, refüj ve kavşaklarda ki yeşillendirme hizmetlerimiz için gerekli ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Oldukça yoğun geçecek yaz dönemi ve sonraki yıllarda yapacağımız hizmetlerimizin akıcı ve hızlı olabilmesi içinde Fidanlık Alanımızda gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün bünyesinde bulunan bu alanımız içerisinde kapalı ve sundurma alanlarının yanı sıra bank ile kamelya yapım bölümleri oluşturup, teknik alt yapılarını tamamladık. Alanımız içerisinde bulunan yollarımızın kalitesini yükseltmek adına sıcak asfalt serimi yapıyoruz. Fidanlık Alanımızı yenileme çalışmalarından sonra daha modern ve daha güzel bir seviyeye ulaştıracağız. İlçe genelinde hayata geçireceğimiz yeşillendirme hizmetlerimize bu alanımız çok büyük katkılar sağlayacaktır. Yeşilyurt’umuzu daha fazla güzelleştirmek ve cazibe merkezi hüviyetine ulaşmasına katkı sağlamak adına her anımızı çalışarak, her anımızı üreterek, her anımızı milletimizin refahı için çalışarak geçirmekteyiz” diye konuştu.