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Yeşilyurt Belediyesi futbol okulunda Covid-19 önlemli eğitim

MALATYA HABERLERİ  | 04.08.2020 16:53 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılan futbol okulunda, Covid-19 kuralları çerçevesinde sosyal izolasyon kurallarına göre eğitimler devam ederken, 7-14 yaş aralığındaki minik sporcular alanında deneyimli eğitmenlerin gözetiminde futbolun temel tekniklerini öğreniyorlar.“Antrenmanlar sosyal izolasyon kurallarına göre yapılıyor”Yeşilyurt’ta sağlıklı ve temiz şartlarda sporcu yetiştirilmesine katkı sunmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, “ 2020 yılı çalışma takvimimizde yer alan Futbol Okulumuzda faaliyetlerimize tüm hızıyla devam etmekteyiz.

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılan futbol okulunda, Covid-19 kuralları çerçevesinde sosyal izolasyon kurallarına göre eğitimler devam ederken, 7-14 yaş aralığındaki minik sporcular alanında deneyimli eğitmenlerin gözetiminde futbolun temel tekniklerini öğreniyorlar.

“Antrenmanlar sosyal izolasyon kurallarına göre yapılıyor”
Yeşilyurt’ta sağlıklı ve temiz şartlarda sporcu yetiştirilmesine katkı sunmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, “ 2020 yılı çalışma takvimimizde yer alan Futbol Okulumuzda faaliyetlerimize tüm hızıyla devam etmekteyiz. 7 ile 14 yaş aralığındaki minik sporcularımıza yönelik açtığımız okulumuzda futbolun temel teknik konuları hakkında teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Korona virüs salgınına karşı aldığımız ek tedbirler kapsamında idmanları yaptırdığımız halı sahanın girişine el dezenfektanları yerleştirdik, hem antrenörlerimiz hem de çocuklarımız idman öncesinde ve sonrasında ellerini temizliyorlar. Antrenmanlarda ise sosyal mesafe kurallarına maksimum düzeyde uyulmaktadır, bizlerde sürekli çalışmaları takip ediyoruz. Bizim için öncelikli olan sağlıktır, bundan asla taviz vermiyoruz. Sağlıklı bir hayat içinde sportif aktiviteler önemlidir, güçlü bir bünyeye sahip olmak için herkesin spor yapması gerekmektedir. Futbol okulumuzda alanında deneyimli eğitimlerimizin gözetiminde cumartesi ve pazar günleri 11 ile 13 saatleri arasında eğitimler devam etmektedir. Bizim amacımız; sağlıklı, kendine güvenen, özgüveni yüksek, ahlaklı ve karakterli sporcular yetiştirmektir. Futbol Okulumuzdan yetişecek sporcularımızın gelecekte iyi yerlere gelmelerini arzu ediyoruz. Okulumuza kayıt yaptırmak isteyenler 444 8 910 nolu Belediyemizin Çağrı Merkezi üzerinden 377 77 77 nolu iletişim hattımızdan detaylı bilgi alabilirler. Sportif etkinliklerimizin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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