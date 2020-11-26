Yeşilyurt Belediyesi, kış öncesinde çalışmaları hızlandırdı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cevatpaşa Mahallesindeki Hava Lojmanlarında doğalgaz ve alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarda devam eden yol yenileme ve düzenleme çalışmalarını inceledi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Ulaşım ağımızdaki konfor seviyesini planlı ve titiz çalışarak artırmaktayız. İlçemizin bütün bölgelerine ulaşımı rahatlatmak, ferah ve güzel yollara kavuşmak adına ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar“ dedi.

“Alt yapısı tamamlanan yolumuz, kaliteli ve modern hale geldi”

Yeşilyurt Belediyesine gerçekleşen yol yenileme hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Murat Dikenli, “Askeri hava lojmanlarında yaz döneminde doğalgaz ve alt yapı çalışması yapılan yollarımız, tam kaplamalı sıcak asfalt ile güzel bir görüntüye kavuştu. Bugün yolumuzun son kısımları da tamamlanıyor. Bölgemizin daha akıcı ve güzel yollara kavuşmasında desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.