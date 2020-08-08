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Yeşilyurt Belediyesi, millet bahçesindeki çalışmaları yoğunlaştırdı

MALATYA HABERLERİ  | 08.08.2020 12:35 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’umuzun doğal yapısına yakışacak şekilde hizmete sunacağımız Millet Bahçemiz, sosyal donatıları, mekanları ve yeşil alanlarıyla bölgemizin değerini artıracaktır” dedi.Beylerderesi Şehir Parkının ikinci etabında hizmete sunulacak olan Millet Bahçesi inşaat alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleşen ‘Millet Bahçesi’ projesini Yeşilyurt’a kazandırmak adına çok titiz çalışıyoruz.

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’umuzun doğal yapısına yakışacak şekilde hizmete sunacağımız Millet Bahçemiz, sosyal donatıları, mekanları ve yeşil alanlarıyla bölgemizin değerini artıracaktır” dedi.

Beylerderesi Şehir Parkının ikinci etabında hizmete sunulacak olan Millet Bahçesi inşaat alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleşen ‘Millet Bahçesi’ projesini Yeşilyurt’a kazandırmak adına çok titiz çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz nezih ve kaliteli ortamlarda keyifli anlar yaşayıp, doğanın ve yeşilliğin güzelliğini doyasıya yaşamalarını sağlamak adına yapımı tüm hızıyla devam eden Millet Bahçemiz, bölgemizin güzelliklerine yeni güzellikler kazandıracaktır. 23 bin 677 metrekaresini yeşil alan, bin 687 metrekaresini bisiklet yolu, 5 bin 935 metrekaresini de yürüyüş alanı olarak tasarladığımız Millet Bahçemizin doğal güzellikleriyle farklı bir atmosfere sahip Beylerderesi’nde olması bölgemize farklı değerler kazandıracaktır. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün kontrolünde gerçekleşen inşaat çalışmalarında sert zemini yüzde 70 oranında tamamlarken, kamelyalarımızı ve oturma alanlarımızı hazırlıyoruz daha sonra toprak serimini gerçekleştirdikten sonra aydınlatma ve sulama sistemlerini kuracağız” ifadelerini kullandı.
Bu yılın sonuna doğru Millet Bahçesini Yeşilyurt’a kazandıracaklarına dikkat çeken Başkan Çınar, “Büyük bir titizlik ve özenle gerçekleşen buradaki ilk etap çalışmalarımızın tamamlanmasıyla halkımız buraya çok yoğun ilgi göstermektedir. Tasarımı, yeşil alanları, aydınlatmaları ve diğer fonksiyonel alanlarıyla hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla gelip dinlenebileceği ve spor yapabileceği şekilde hizmete sunacağımız Millet Bahçemiz buraya olan ilgiyi daha fazla artıracaktır. Bölgemizin en büyük sosyal yaşam alanı özelliklerine sahip, 1 milyon 350 bin metrekare alan üzerine projelendirdiğimiz dev yatırımımız Beylerderesi Şehir Parkımızı tamamlamaya doğru planlı ve sağlıklı adımlar atıyoruz. Ekiplerimiz büyük bir özveri ve gayretle mesai mefhumu tanımadan çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Yeni ve farklı yatırımlarla Beylerderemizin daha fazla tercih edilmesini ve güzelleşmesini sağlayacağız” diye konuştu.

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