YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeşilyurt Belediyesi, sanatçı Bilal Sonses’i Malatyalılarla buluşturuyor

Yeşilyurt Belediyesi, sanatçı Bilal Sonses’i Malatyalılarla buluşturuyor

MALATYA HABERLERİ  | 13.10.2020 16:01 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, 16 Ekim Cuma günü saat 20:30’da Beylerderesi Şehir Parkında sosyal mesafe kuralları altında düzenleyeceği konser programında, son dönemlerde seslendirdiği şarkılarla gençlerin beğenisini toplayan Bilal Sonses’i Malatyalı hayranlarıyla buluşturacak.‘Bilal sonses’ konseri 16 Ekim cuma günü saat 20:30’da Beylerdersi şehir parkında ‘Sosyal Belediyecilik’ hizmetleriyle her yaştan vatandaşı sosyal, kültürel ve sportif hizmetleriyle buluşturmaya devam eden Yeşilyurt Belediyesinin yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında düzenleyeceği ‘Bilal Sonses’ konser programında, temizlik, maske ve hijyen kurallarından taviz verilmeyecek.Sosyal mesafe, maske ve hijyenden taviz verilmeyecekKonser programının düzenleneceği Beylerderesi Şehir Parkında ki özel alana maskesiz giriş yapılamayacak, alana giren herkesin ateş ölçümü yapılacak ve sosyal mesafe belirleme noktaları oluşturulup, giriş noktalarına el dezenfektanları yerleştirilecek.“Sosyal mesafe kuralları altında güzel bir konser programı düzenleyeceğiz”Genç sanatçı Bilal Sonses’i Malatyalı sevenleriyle buluşturacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Sosyal, kültürel, eğitim ve sportif hizmetlerimizle her yaştan vatandaşımıza hitap eden etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz.

Yeşilyurt Belediyesi, sanatçı Bilal Sonses’i Malatyalılarla buluşturuyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, 16 Ekim Cuma günü saat 20:30’da Beylerderesi Şehir Parkında sosyal mesafe kuralları altında düzenleyeceği konser programında, son dönemlerde seslendirdiği şarkılarla gençlerin beğenisini toplayan Bilal Sonses’i Malatyalı hayranlarıyla buluşturacak.
‘Bilal sonses’ konseri 16 Ekim cuma günü saat 20:30’da Beylerdersi şehir parkında ‘Sosyal Belediyecilik’ hizmetleriyle her yaştan vatandaşı sosyal, kültürel ve sportif hizmetleriyle buluşturmaya devam eden Yeşilyurt Belediyesinin yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında düzenleyeceği ‘Bilal Sonses’ konser programında, temizlik, maske ve hijyen kurallarından taviz verilmeyecek.
Sosyal mesafe, maske ve hijyenden taviz verilmeyecek
Konser programının düzenleneceği Beylerderesi Şehir Parkında ki özel alana maskesiz giriş yapılamayacak, alana giren herkesin ateş ölçümü yapılacak ve sosyal mesafe belirleme noktaları oluşturulup, giriş noktalarına el dezenfektanları yerleştirilecek.

“Sosyal mesafe kuralları altında güzel bir konser programı düzenleyeceğiz”
Genç sanatçı Bilal Sonses’i Malatyalı sevenleriyle buluşturacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Sosyal, kültürel, eğitim ve sportif hizmetlerimizle her yaştan vatandaşımıza hitap eden etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Pandemi salgını dolayısıyla hemşerilerimizin moral ve motivasyonlarını iyi bir noktaya taşınmasında sosyal ve kültürel etkinliklerin büyük önemi vardır. Yeşilyurt Belediyesi olarak insan odaklı hizmet anlayışımız gereği vatandaşlarımızın her türlü şartta yanlarında olmaya, bu tür konser veya sportif etkinliklerle destek olmaya özen gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda düzenlediğimiz Ferhat Göçer, Koray Avcı ve İlyas Yalçıntaş konserlerimize halkımız ve özellikle de gençlerimiz yoğun ilgi göstermişti. 16 Ekim Cuma günü saat 20:30’da Beylerderesi Şehir Parkımızda kuracağımız özel alanda son dönemlerin popüler isimlerinden olup, özellikle gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği Bilal Sonses’i sevenleriyle buluşturacağız. Sosyal mesafe kuralları altında gerçekleşecek etkinliğimizde maske ve hijyen kurallarına üst düzeyde dikkat edilecektir. Konser alanına maskesiz kimse alınmayacak olup, gelenlerin ateşleri ölçülüp, alan içerisinde sosyal mesafe alanları oluşturulacaktır. Görevli personellerimiz, konser öncesinden başlayarak alan etrafında ve içerisinde gerekli tedbirleri alacaklardır. Bizlerde sağlıklı ve güzel bir etkinliğin hayata geçmesi içinde çalışmaları yerinde takip edeceğiz. Konser programımızı takip edecek olan tüm misafirlerimizin tedbirleri elden bırakmamalarını özellikle rica ediyorum. Toplumsal motivasyonu güçlendirmek adına düzenleyeceğimiz bu etkinliğimize bütün hemşerilerimizi, özellikle de gençlerimizi davet ediyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Başkan Işıksu’dan öğrencilere moral ziyareti
Başkan Işıksu’dan öğrencilere moral ziyareti
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Homan muhtarlarla bir araya geldi
Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Homan muhtarlarla bir araya geldi
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Bünyan Belediyesi ekipleri Cumhuriyet Mahallesi’nde
Bünyan Belediyesi ekipleri Cumhuriyet Mahallesi’nde

Malatya Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:06
Sabah
06:27
Öğle
12:18
İkindi
15:27
Akşam
17:59
Yatsı
19:15

Malatya Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Badem Eczanesi
Merkez
Bakan Eczanesi
Merkez
Bereket Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Melike Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Tüfenkci’den Bakan Albayrak’a teşekkür
Tüfenkci’den Bakan Albayrak’a teşekkür
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Başkan Gürkan’a scada brifingi
Başkan Gürkan’a scada brifingi
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
Kaya Covid-19’a yenildi
Kaya Covid-19’a yenildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.