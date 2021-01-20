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Yeşilyurt Belediyesi, TSE denetim süreçlerini başarıyla tamamladı

20.01.2021 17:44 | Son Güncelleme:
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Yeşilyurt Belediyesi, TSE denetim süreçlerini başarıyla tamamladı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Belediyemizin kurumsal yönetim süreçleri kapsamında devam eden ve TSE Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen TSE ISO EN 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemleri gözetim denetimi ve TSE ISO EN 10002-2018 Müşteri Memnuniyeti Belgelendirme geçiş süreçlerini başarıyla tamamlamanın sevincini yaşıyoruz” dedi.TSE Malatya İl Müdürü Eraslan Yılmaz’ı makamında ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çözüm odaklı, şeffaf, hesap verebilirlik ve katılımcı belediyecilik üzerine kurdukları hizmet anlayışıyla Yeşilyurt’luların memnuniyetini üst seviyede tutmaya özen gösterdiklerini söyledi.Yeşilyurt Belediyesindeki kurumsallaşma sürecini doğru, planlı ve sağlık çalışma sistemiyle sağlam bir temele yerleştirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt’umuzun kaliteli, nitelikli, prestij seviyesi yüksek yatırımlara kavuşmasının temelinde; belediye bünyesinde kurduğumuz kurumsallaşma sürecinin önemli katkılar vardır.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Belediyemizin kurumsal yönetim süreçleri kapsamında devam eden ve TSE Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen TSE ISO EN 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemleri gözetim denetimi ve TSE ISO EN 10002-2018 Müşteri Memnuniyeti Belgelendirme geçiş süreçlerini başarıyla tamamlamanın sevincini yaşıyoruz” dedi.
TSE Malatya İl Müdürü Eraslan Yılmaz’ı makamında ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çözüm odaklı, şeffaf, hesap verebilirlik ve katılımcı belediyecilik üzerine kurdukları hizmet anlayışıyla Yeşilyurt’luların memnuniyetini üst seviyede tutmaya özen gösterdiklerini söyledi.
Yeşilyurt Belediyesindeki kurumsallaşma sürecini doğru, planlı ve sağlık çalışma sistemiyle sağlam bir temele yerleştirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt’umuzun kaliteli, nitelikli, prestij seviyesi yüksek yatırımlara kavuşmasının temelinde; belediye bünyesinde kurduğumuz kurumsallaşma sürecinin önemli katkılar vardır. TSE Belgelendirme Merkezi Başkanlığının belediyemiz bünyesinde gerçekleştirmiş olduğu denetim süreçleri tamamlanmış olup; TSE ISO EN 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemleri Gözetim Denetimi ve TSE ISO EN 10002-2018 Müşteri Memnuniyeti Belgelendirme Geçiş Süreçlerini başarıyla geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çözüm odaklı, şeffaf, hesap verebilirlik ve katılımcı belediyecilik üzerine kurduğumuz hizmet anlayışımızın gerekliliklerini harfiyen yerine getirip, vatandaşlarımızın memnuniyetini her geçen gün daha iyi bir seviyeye ulaşmasını sağlıyoruz. Malatya’nın batıya açılan penceresi olup, sürekli göç alan Yeşilyurt’umuzda her bir hemşerimizin mutlu, huzurlu ve refah içerisinde yaşaması temel önceliğimizdir. Yeşilyurt’umuzu geleceğe taşıyacak vizyonel yatırımlarımızın yanı sıra planlanan yatırımlarımızın temel gayesi; Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’umuza ve hemşerilerimize layık olmaktır. Bize emanet edilen bu görevi layıkıyla yerine getirmek içinde kurumsal bir yapı üzerinde ilerleyen hizmetlerimizle bölgemizin gelişmesine katkı sunarken, her bir hemşerimizin de evinde, işyerinde, cadde ve sokakta mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi için çalışıyoruz. Hemşerilerimizin gerek belediye hizmetlerinden faydalanma süreci gerekse de ilettikleri taleplerin çözüme kavuşması için 7/24 çalışma anlayışıyla hareket ediyoruz. Bulunduğumuz noktayı daha fazla geliştirip hemşerilerimizin maksimum seviyede memnuniyetini görmek ve duasını almak içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetteki kalite standartımızı bu tür denetimlerden çıkardığımız sonuçlardan sonra daha iyi bir seviyeye çıkartacağız. Bizim için aslolan, hizmetteki kalite seviyesinin maksimum seviyeye çıkmasıdır. Kaliteli hizmetten ödün vermeden en güzel ve en iyi hizmetlerimizle hemşerilerimizin takdirini almaya devam edeceğiz. Bugün bizleri ziyaret eden Malatya TSE İl Müdürümüz Sayın Eraslan Yılmaz’a da çalışmalarında başarılar diliyorum. Kurumsallaşma sürecimizi yakından takip eden TSE Genel Müdürlüğümüze de sevgi ve saygılarımı iletiyorum" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi, TSE denetim süreçlerini başarıyla tamamladı

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