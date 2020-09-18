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Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binasına kavuşuyor

MALATYA HABERLERİ  | 18.09.2020 14:36 | Son Güncelleme

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eski SSK Hastanesinin bulunduğu 40 dönümlük alanda inşa edilecek olan ‘Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Millet Bahçesi’ alanında misafir ettiği AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci’ye hazırlanan proje üzerinden geniş kapsamlı bilgiler paylaştı.Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Millet Bahçesinin Malatya’nın kent mimarisine farklı güzellikler katacağını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplam 40 dönümlük alan üzerinde Yeşilyurt’a kazandıracakları belediye hizmet binası ve Millet bahçesinin kent mimarisine farklı yenilikler katacağını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eski SSK Hastanesinin bulunduğu 40 dönümlük alanda inşa edilecek olan ‘Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Millet Bahçesi’ alanında misafir ettiği AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci’ye hazırlanan proje üzerinden geniş kapsamlı bilgiler paylaştı.
Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Millet Bahçesinin Malatya’nın kent mimarisine farklı güzellikler katacağını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplam 40 dönümlük alan üzerinde Yeşilyurt’a kazandıracakları belediye hizmet binası ve Millet bahçesinin kent mimarisine farklı yenilikler katacağını söyledi. Geçtiğimiz hafta Malatya’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un inceleme ziyareti sırasında yeni hizmet binasının 5 dönümlük alana inşa edilmesini geri kalan 35 dönüme ise Millet Bahçesi yapılması talimatını verdiğini anımsatan Başkan Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu ziyaretin ardından projemizde bazı revizyonlar yapmak adına çalışmalarımıza hız verdik. Belediye Hizmet Binamızı Sayın Bakanımızın ‘Binanın önü geniş olsun, vatandaşlarımızın rahatlıkla gelip kullanabilecekleri alanlar olsun, sosyal etkinlikler için dizaynlar yapılsın’ şeklinde ki talimatından sonra bizlerde gerekli düzenlemeler ve yenilikler için istişarelerimizi yaptık. Binamızın hem yeriyle ilgili değişiklik, hem de önünün daha açık ve etkinlik alanlarının genişletilmesi yönünde de revize çalışmalarımızı başlatırken, kazı çalışmalarımızı ise sürdürmekteyiz.
Yeni belediye hizmet binası ile birlikte millet bahçesinin de Yeşilyurt’un büyüme ve kalkınma sürecine ciddi katkılar sunacağını dile getiren Çınar, “Belediye hizmet binamız ve millet bahçemizin hayata geçmesinde noktasında katkılarını esirgemeyen Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Milletvekillerimize, Valiliğimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, AK Parti İl ve İlçe Başkanlığımıza ve katkı sunan herkese şahsım ve hemşerilerim adına saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. “ dedi.
“Büyüyen sevdamız Yeşilyurt’umuza yakışan güzel bir yatırım”
Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası ve Millet Bahçesinin Malatya ve Yeşilyurt’a hayırlı olmasını temenni eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi ise, göreve geldiği günden itibaren Yeşilyurt’a daha iyi hizmetlerin gelmesi noktasında emek sarf eden Başkan Mehmet Çınar’ı kutladığını söyledi. Yeni hizmet binası ve millet bahçesinin tamamlanmasının ardından Malatya ve Yeşilyurt’un gözde alanlarından biri haline geleceğini ifade eden Tüfenkci, “Büyüyen Sevdamız olan Yeşilyurt’umuzun ve bu bölgemizin sosyal yaşam alan ihtiyacını da böylesine dev bir yatırımla karşılamış olacağız. Bununla birlikte Yeşilyurt Belediyesinde çalışan personellerimiz daha kaliteli ve nezih alanlarda vatandaşlarımızı ağırlayarak belediye hizmetlerini ulaştırabilecektir. Vatandaşlarımızda bir yandan belediye hizmetlerine güzel bir binada ulaşırken diğer taraftan Millet Bahçemizin ferah ve güzel atmosferinden yararlanabilecektir. Hizmet Binamızın ve Millet Bahçemizin tamamlanması noktasında bizlerde elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.

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