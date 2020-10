Yeşilyurt Belediyesi Yeşil Topsöğüt konutlarının temeli törenle atıldı

Yeşilyurt’taki yaşam kalitesini artıracak yatırımlarına aralıksız devam eden Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesinin, deprem kuşağında ki Malatya’da sağlam, dayanıklı ve modern yaşam alanlarının sayısını artırmak adına planlamaya aldığı ‘Yeşil Topsöğüt Konutları’ projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

"Yeşil Topsöğüt Konutları" inşaat alanında gerçekleşen temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Topsöğüt Karşıyaka Mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait 9 bin 460 metrekare alanda hizmete sunacakları, 136 daire ve 6 dükkândan oluşan Yeşil Topsöğüt Konutlarının kaliteli ve nitelikli yapılaşmaya örnek gösterileceğini söyledi.

Yeşilyurt’un dört bir tarafını kaliteli ve modern yaşam alanlarına dönüştürmek adına yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’ta depreme dayanıklı, sağlıklı ve huzurlu alanlara sahip yeni sosyal yaşam projelerine bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşadıklarını bildirdi.

"Güvenilir ve sağlıklı bir yaşam alanı olacak”

Yeşil Topsöğüt Konutlarının doğru ve modern kentleşme esaslarına uygun bir mimari anlayışla hizmete gireceğini dile getiren Başkan Çınar, "Yeşilyurt’umuz her geçen gün gelişip büyürken bizlerde bu büyümeyi doğru bir planlamayla sürdürüp, gelecek nesillere sosyal yaşam alanlarıyla, binalarıyla, parklarıyla yaşam standardı yüksek bir Yeşilyurt emanet etmek adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçemizin dört bir tarafını depreme dayanıklı, yeni yönetmeliklere uygun bir şekilde geliştirecek yatırımlar alanlarımıza bugün bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz.320 bine ulaşan nüfusuyla 23 kentten daha kalabalık olan güzel ilçemizi, kentsel dönüşüm projelerimiz, yeni yaşam alanlarımız, parklarımız ve konforlu ulaşım ağıyla geleceğe hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir ve huzurlu alanlarda yaşaması adına yatay mimarinin ön planda olduğu bu tür yatırımları gerçeğe dönüştürmekteyiz. Sağlıksız ve güvenli olmayan yapılaşmaların olduğu bölgeleri teker teker tespit ederek buraları kentsel dönüşüm ya da diğer projelerimizle baştan aşağıya düzenleyerek, Yeşilyurt’u kaliteli ve nitelikli yaşam alanlarıyla geleceğe doğru ve planlı bir şekilde taşımayı hedefliyoruz. İlçemizde ki hızla nüfus artışı ve akabinde ki konutlaşmanın artmasıyla birlikte gelişim alanlarını farklı bölgelere kaydırmak, kaliteli ve depreme dayanıklı yaşam alanlarımızın sayısını artırmaktayız. Yeşilyurt’umuzun her bölgesinin aynı düzeyde geliştirmek ve kalkındırmak adına başlattığımız hizmet seferberliğimiz kapsamında Topsöğüt ile bu bölgemizi yeni gelişim destinasyon alanları olarak belirlemek, bu alanlarında modern yaşam alanlarına kavuşmasını sağlamak adına örnek projelerimizle farkındalık oluşturuyoruz. Malatya’nın birinci kuşak deprem bölgesinde olması, artçı depremlerin sıkça yaşanması nedeniyle depreme dayanıklı, kaliteli ve nitelikli yaşam alanlarımızın sayısını artırmak içinde örneklik teşkil edecek yatırımlarımıza bugün bir yenisini daha ekliyoruz. Yeşil Topsöğüt Konutları, işte bu hedeflerin ciddi bir yansımasıdır. Depremden dolayı ilçemizde müstakil evlere olan ilginin yanı sıra son dönemlerde ulaşım kalitesi yükselen Sivas yolumuzun etrafında ki hızlı bir şekilde gelişen düzenli yapılaşmayı daha nitelikli ve modern hale getirmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Yeşilyurt’umuzun gelişimine ışık tutacak, yatay mimari projelerine örnek gösterilecek değerli bir yatırım olan Yeşil Topsöğüt Konutlarımız, modern kentleşmeye örnek gösterilecek olup, burada yapmış olduğumuz imar uygulaması neticesinde kazanmış olduğumuz yaklaşık 10 dönümlük alanda hizmete sunulacaktır. Konutlarımız yedi ayrı bloktan oluşuyor, her blokta 20 daire bulunmaktadır.110 adet 132 metrekareden oluşan 3+1, 26 adet 105 metrekareden oluşan 2+1 ve yola bakacak şekilde ekonomiyi canlandırmak amacıyla 6 adette dükkan inşa edilecek. Binalar beş kattan oluşacak olup, 10 dönümlük alanın 6 dönümünü yeşil alan olarak ayırdık ve süs havuzları, çocuk oyun parkları, ağaçlık alanlar, oturma alanları, otopark, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla donatacağız. Burası her yönüyle buradaki diğer yapılaşmalara örneklik teşkil edecektir. 2 bloğun altında taziye evi, spor salonu ve çocuk oyun alanı şeklinde ortak kullanım alanları yer alacaktır. Konutların en önemli özelliği beş kattan oluşacak olmasıdır. Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlerden şehirleri yatay mimarisi esas alan projelerle güzelleştirmemizi isterken, Yeşil Topsöğüt Konutları da yatay mimari projeleri için örnektir, bundan sonraki projelerimizi de bu bakış açısıyla hizmete sunacağız. Modern mimari tarzda tasarlanan ve uygun ödeme koşullarıyla satışa sunulan konutlarımıza halkımız yoğun ilgi göstermektedir. Cenab-ı Allah açılışını da yapmayı hepimize nasip etsin, Malatya’mıza ve Yeşilyurt’umuza bu değerli yatırım hayırlı ve uğurlu olsun. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan protokolümüzün saygıdeğer üyelerine ve tüm misafirlerimize saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Her şey Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt için”’ diye konuştu.