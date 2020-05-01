Yeşilyurt TV yayında

Malatya’nın Yeşilyurt ilçe Belediyesi, resmi internet sayfası www.yesilyurt.bel.tr adresi üzerinden faaliyete sunduğu, sosyal medya hesaplarından da takip edilebilen Yeşilyurt TV’yi yayın hayatına sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla Yeşilyurt Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulup, internet üzerinden yayın hayatına başlayan Yeşilyurt TV, Yeşilyurt Belediyesi sosyal medya hesaplarından da takip edilebiliyor. Yeşilyurt TV, android özelliklere sahip telefonlardan uygulama olarak indirilip, rahat ve kolay bir şekilde izlenebiliyor.

11 Ayın Sultanı mübarek Ramazan Ayının ruhu ve manevi yapısını anlatan konuların ele alındığı ‘Ramazan Ayı Sohbet’ programlarına katılan din görevlileri de, Ramazan Ayının manevi ikliminin insan ve toplum hayatı üzerindeki etkilerinin yanı sıra mübarek ayda yapılması gerekenler hakkında izleyenlere detaylı bilgiler paylaşıyorlar.

“Yeşilyurt TV’yi hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, televizyon kurmakdaki amaçlarından söz edip, Yeşilyurt TV’nin Malatya ve Yeşilyurt’un tanıtımına büyük katkılar sunacağını ifade etti. Çınar, “Sadece Malatya’da değil Türkiye ve Dünya’nın farklı noktalarında yaşayan değerli hemşerilerimizle olan iletişim kanallarımızı daha da güçlendirmek adına internet üzerinden yayın hayatına başlayan Yeşilyurt TV’yi de hizmetlerimiz arasına katmanın sevinci içerisindeyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda çalışıyoruz, her alanda maksimum başarıyı hedefliyoruz, halkımızın hizmetkârıyız. Toplumda farkındalık oluşturan, örnek alınan hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik. Belediyemize ait resmi internet sitemiz www.yesilyurtbel.tr adresi üzerinden faaliyete geçen Yeşilyurt TV aracılığıyla kentimizin ve ilçemizin bütün güzelliklerini tüm hemşerilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz. Gelişen teknolojiyi yakından takip edip, sosyal paylaşım sitelerini çok aktif kullanan yerel bir yönetim olarak, halkımızla aramızdaki iletişim ağını daha da kuvvetlendirecek güzel bir adım attığımızı düşünüyorum. Yeşilyurt TV’yi ilçemize kazandırmak ayrı bir mutluluk ve gurur duymaktayız. Ulusal ve uluslar arası ödüllü yatırımlarımızı, insanı merkeze alan hizmetlerimizi ve yeni önem yatırımlarımızı bu ekranlar üzerinden tüm hemşerilerimize ulaştıracağız ve tüm bilgilendirmeleri yapacağız. temposu sırasında fırsat bulduğum anda gerek yarışma gerekse de Ramazan ayına özel sohbet programlarını ve diğer yayınları izlemeye çalışıyorum. Yarışmalar ve sohbetlerle hemşerilerimizin ev ortamlarını keyiflendirmeye çalışıyoruz” dedi.



