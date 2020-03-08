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Yeşilyurt Belediyesi’nden 5 noktaya güneş enerji santrali

MALATYA HABERLERİ  | 08.03.2020 13:49 | Son Güncelleme

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ”Beş noktaya güneş enerji santrali kurarak, GES projelerimizle enerji yatırımlarımızı yaygınlaştıracağız” dedi.Mollakasım Mahallesinde hizmete girecek Güneş Enerji Santrali alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Mollakasım Mahallemize kuracağımız ve iki ay sonra faaliyete geçecek olan Güneş Enerji Santrali ile hem bölgenin enerji ihtiyacını karşılayacağız hem de belediye bütçesine 180 bin dolar ek gelir sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.Yenilenebilir enerji yatırımlarından ilkini Mollakasım Mahallesinde hizmete sunacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, “Çevre ve doğaya önem veren yerel yönetim olarak enerji maliyetlerini düşürmenin yanı sıra yenilebilir enerjiden istifade etmek amacıyla ilçemizin değişik noktalarına Güneş Enerji Santrali kuruyoruz.

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ”Beş noktaya güneş enerji santrali kurarak, GES projelerimizle enerji yatırımlarımızı yaygınlaştıracağız” dedi.
Mollakasım Mahallesinde hizmete girecek Güneş Enerji Santrali alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Mollakasım Mahallemize kuracağımız ve iki ay sonra faaliyete geçecek olan Güneş Enerji Santrali ile hem bölgenin enerji ihtiyacını karşılayacağız hem de belediye bütçesine 180 bin dolar ek gelir sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.
Yenilenebilir enerji yatırımlarından ilkini Mollakasım Mahallesinde hizmete sunacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, “Çevre ve doğaya önem veren yerel yönetim olarak enerji maliyetlerini düşürmenin yanı sıra yenilebilir enerjiden istifade etmek amacıyla ilçemizin değişik noktalarına Güneş Enerji Santrali kuruyoruz. Mollakasım mahallemize kuracağımız ve 1 megabayt kapasitesine sahip panellerimizden iki ay sonra elektrik üretimine başlayacağız. Hem bölgemizin enerji ihtiyacını karşılayacağız hem de belediyemize 180 bin dolar katkı sağlamış olacağız” dedi.
“Enerji yatırımlarında marka olacağız”
Yeşilyurt’un beş farklı noktasına Güneş Enerji Santralleri kuracaklarını dile getiren Çınar, “Mollakasım mahallemizdeki santralin inşaatına başladık. İlçemizin beş ayrı noktasına kazandıracağımız diğer Güneş Enerji Santrallerimizin ihale süreçleri devam etmektedir.319 bin 618’lik nüfusuyla 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip olmasıyla birlikte son yıllardaki büyük yatırımlar, parklar, sosyal tesisler, gençlik merkezleriyle gelişim sürecini tüm hızıyla sürdüren Yeşilyurt’umuzun enerji ihtiyacını doğru ve kalıcı yatırımlarla gidermek adına enerji yatırımlarına ciddi önem veriyoruz. İlçemizde tükettiğimiz elektriği bu tür yatırımlarla üretirsek hem belediyemize büyük katkı sağlamış olacağız hem de enerji açığının giderilmesine de katkı sunmuş olacağız. Bölgemize değer katan bu tür yatırımları hayata geçirmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Güneş Enerji Santralleri tamamlandığında tüketim yaptığımız elektriği mevcut en temiz enerji üretim teknolojisi ve doğa dostu olan gün enerji santralleri ile üretme fırsatına kavuşmuş olacağız. Yeşilyurt’umuz çok yakın bir zamanda her alanda olduğu gibi enerji yatırımlarında da bölgesinde takip edilen ilçe olacaktır. Amacımız; bize inanan, güvenen, dua ve destekleriyle her daim yanımızda olan kıymetli hemşerilerimize hizmetlerin en güzelini sunmak, bölgemizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmektir” şeklinde konuştu.
Mahallelerine yapılan yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür eden Mollakasım Mahalle Muhtarı Musa Taşdemir de, “Mahallemize kazandırılacak olan Güneş Enerji Santrali başta olmak üzere diğer yatırımlardan dolayı Sayın Başkanımıza ve ekibine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. GES Projeleri hem mahallemize hem de ilçemize enerji anlamında çok önemli katkılar sağlayacaktır. Dışa bağımlılıktan kurtulmamıza vesile olacak bu tür yatırımların devam etmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

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