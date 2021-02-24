YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeşilyurt Belediyesi’nden gençlik ve spor oyunları etkinliği

Yeşilyurt Belediyesi’nden gençlik ve spor oyunları etkinliği

24.02.2021 14:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, ‘Basketler Sizden Hediyeler Yeşilyurt Belediyesi’nden’ sloganıyla gençlik oyunları etkinliği düzenliyor.Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 2021 yılı faaliyet programında yer alan ‘Basketler Sizden Hediyeler Yeşilyurt Belediyesi’nden’ gençlik oyunları etkinliğiyle pandemi sürecinde 7’den 70’e tüm sporseverlere moral ve motivasyon aşılamaya çalışıyor.Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle her yaştan vatandaşı spor yapmaya teşvik ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla moral ve motivasyon anlamında zor günlerden geçen kıymetli hemşerilerimizi sportif aktivitelerde bir araya getirmeye gayret ediyoruz.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, ‘Basketler Sizden Hediyeler Yeşilyurt Belediyesi’nden’ sloganıyla gençlik oyunları etkinliği düzenliyor.
Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 2021 yılı faaliyet programında yer alan ‘Basketler Sizden Hediyeler Yeşilyurt Belediyesi’nden’ gençlik oyunları etkinliğiyle pandemi sürecinde 7’den 70’e tüm sporseverlere moral ve motivasyon aşılamaya çalışıyor.
Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle her yaştan vatandaşı spor yapmaya teşvik ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla moral ve motivasyon anlamında zor günlerden geçen kıymetli hemşerilerimizi sportif aktivitelerde bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ın talimatıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün 2021 Yılı faaliyet programına eklenen, ‘Basketler Sizden Hediyeler Yeşilyurt Belediyesi’nden’ gençlik oyunları etkinliğini Malatya Park AVM’de gerçekleştiriyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının üst seviyede uygulandığı etkinliklerimizde üç sayı basket atışlarının yanı sıra masa tenisi, langırt, satranç ve mangala gibi sportif aktivitelerle sporseverlerimizin gündelik yaşantılarına renklilik kazandırıyoruz. Cuma günü düzenlenecek üçlük basket atışı final maçlarıyla sona erecek olan etkinliğimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

Malatya Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
06:59
Öğle
12:45
İkindi
15:50
Akşam
18:21
Yatsı
19:37

Malatya Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Bahar Karakaş Eczanesi
Merkez
Botanik Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

FETÖ'nün Zirve Yayınevi cinayetleri soruşturmasındaki "ihbar mektubu oyunu" iddianamede

FETÖ'nün Zirve Yayınevi cinayetleri soruşturmasındaki "ihbar mektubu oyunu" iddianamede

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hayat zindana döndü"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hayat zindana döndü"

Gürkan: “Hayvancılığın ve tarımın önemi bir kez daha öne çıktı”

Gürkan: “Hayvancılığın ve tarımın önemi bir kez daha öne çıktı”

Esnaflardan Başkan Gürkan’a ziyaret

Esnaflardan Başkan Gürkan’a ziyaret

Düğün salonu işletmecileri sorunlarına çözüm istiyor

Düğün salonu işletmecileri sorunlarına çözüm istiyor

Başkan Çınar, tekstil kursunu ziyaret etti

Başkan Çınar, tekstil kursunu ziyaret etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.