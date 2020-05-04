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Yeşilyurt Belediyesinden Hijyenmatik Makinesi

MALATYA HABERLERİ  | 04.05.2020 17:45 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, el hijyeni ile ambalaj atıklarının çevreye zarar vermeden toplanmasını sağlamak amacıyla yapımı tamamlanan Hijyenmatik Makinesini Yeşilyurt’a kazandırdı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, el hijyeni ile ambalaj atıklarının çevreye zarar vermeden toplanmasını sağlamak amacıyla yapımı tamamlanan Hijyenmatik Makinesini Yeşilyurt’a kazandırdı. Hijyenmatik Makinesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmete sunuldu.
Yeşilyurt Belediyesinin çevre ve sağlık hizmetleri kapsamında hizmete sunduğu Hijyenmatik Makinesi, plastik şişe, cam şişe ve metal kutuları gibi atıkların toplanmasını sağlarken, atılan atıklardan sonra makinenin alt bölümden el hijyeninin sağlanması için el dezenfektanı akıyor.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptığı açıklamada, toplum ve insan sağlığını korumak adına örnek hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini belirterek, çevre ve insan sağlığına verdikleri önemi, dikkat çekici ve farkındalık oluşturacak özel bir projeyle bir kez daha ortaya koymanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.
Hijyenmatik Makinesi projesiyle çevre ve sağlık hizmetlerinin boyutunu geliştirdiklerini aktaran Çınar, “Hijyen, sosyal mesafe ve izolasyon gibi kurallara hepimiz harfiyen uymamız gereken bir dönemdeyiz. Makineyi günlük takip edecek olan personellerimiz, toplanan atıkları Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisimize götürerek oluşturduğumuz atık bekleme alanında 4-5 gün kaldıktan sonra geri dönüşüm firmalarına sevklerini sağlayacaklar. Bu uygulama neticesinde çöpten ayrıştırarak hem ekonomiye katkı sağlayacağız hem de atıkların çöp alanına giderken oluşacak olan bulaş riskini de ortadan kaldırmış olacağız. Bununla birlikte Hijyenmatik Makinesini uzaktan takip ederek kaç adet atık atıldığı, kaç kişinin elini dezenfekte ettiği, atık depomuzun doluluk oranı ve dezenfekte bidonu doluluk oranlarını takip edeceğiz. Makineye ortalama 600-800 arası atık atılabilmektedir” diye konuştu.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri de, sağlık ve çevre alanında ki hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile sağlık görevlileri konuşmaların ardından makineye atıklar bırakırken, alt kısımdan akan el dezenfektanı ile ellerini temizlediler.

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