Yeşilyurt Belediyesi’nden korona virüs seferberliği

Dünya üzerinde etkili olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi hastalığı olarak kabul edilen Covid-19’un Türkiye’de ilk görüldüğü andan itibaren önlemler almaya başladığı bildirilen Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Malatya’da artan vaka artışlarıyla birlikte ilçe genelinde tam anlamıyla korona virüs seferberliği ilan etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla ilçe genelindeki dezenfektan ve denetleme çalışmalarına ağırlık veren Yeşilyurt Belediyesi Zabıta, İdari İşler ve Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların en yoğun olduğu mekanlardan market, manav ve pazar yerlerinde ki denetimlerini sıklaştırdı.

Esnaflar ve vatandaşlar bilgilendiriliyor

Marketlerde ürünlerin fiyatları ve hijyen koşullarının yanı sıra sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı da kontrol eden belediye ekipleri, esnafları ve vatandaşları korona virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili de bilgilendiriyor. Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde kurulan pazar yerlerinin giriş ve çıkış noktalarına el dezenfektanları yerleştiren ekipler, esnafların ve vatandaşların ellerini temizledikten sonra pazar alanlarına girmelerini ve sosyal mesafe kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulunuyor.