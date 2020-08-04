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Yeşilyurt Belediyesi’nden mahalleleri güzelleştirme çabası

MALATYA HABERLERİ  | 04.08.2020 16:52 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Mahalle Muhtarlarıyla koordineli çalışarak mahallelerin yol yenileme ve temizlik başta olmak üzere talep ve istekleri belli bir plan ve program halinde yerine getirilmesinde aktif rol oynuyor.Yeşilyurt’ta ki yaşam kalitesini üst seviyeye çıkarmak adına mahalle muhtarlarıyla sürekli diyalog halinde olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, “ Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatları doğrultusunda mahallelerimizi güzelleştirmek, eksikliklerini gidermek ve hemşerilerimizin temiz, ferah ve güzel alanlarda yaşamasına imkân tanımak adına çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Mahalle Muhtarlarıyla koordineli çalışarak mahallelerin yol yenileme ve temizlik başta olmak üzere talep ve istekleri belli bir plan ve program halinde yerine getirilmesinde aktif rol oynuyor.

Yeşilyurt’ta ki yaşam kalitesini üst seviyeye çıkarmak adına mahalle muhtarlarıyla sürekli diyalog halinde olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, “ Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatları doğrultusunda mahallelerimizi güzelleştirmek, eksikliklerini gidermek ve hemşerilerimizin temiz, ferah ve güzel alanlarda yaşamasına imkân tanımak adına çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzün gözetiminde mahalle muhtarlarımızla belli periyotlar halinde bir araya gelerek talep ve istekleri bire bir dinliyoruz, yatırımlarımız hakkında bilgilendirmede bulunuyoruz. Oldukça verimli ve güzel geçen toplantılarımızın sonucunda tüm yaşam alanlarımızdaki istekleri oluşturduğumuz çalışma takvimiyle yerine getirmekteyiz” ifadelerini kullandı.
Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne iletilen talepleri bir dosya haline getirip ilgili birimlere ileterek çalışmaların hızlanmasını sağladıklarına dikkat çeken Karakuş, “Yapılan görüşmelerin sonucunda mahallelerimizin başta temizlik olmak üzere sokakların çevre düzenlemesi, yeşil alanlarının bakımı, sulama kanallarının temizliği, ağaçların budanması, yolların yeniden düzenlenmesi, çöp konteynırlarının iç ve dış dezenfektesi, kavşak ve refüjlerdeki otların biçilmesi, çocuk oyun gruplarının hem temizlenmesi hem de tamiratları gibi hizmetlerimizi yerine getirmekteyiz. Bu güne kadar muhtarlarımızla uyumlu ve koordineli bir şekilde ilçemizde birçok hizmeti birlikte gerçekleştirdik. Aynı uyum ve işbirliği ile hem mahallelerimize hem de ilçemize hizmet etmeye devam etmekteyiz. Yeşilyurt’umuzu ortak akılla yönetmek için muhtarlarımızın görüş ve önerilerini öğrenmeye, buna göre hizmetlerimizi şekillendirmeye devam edeceğiz. Yaşam kalitesi yüksek bir Yeşilyurt’u gelecek nesillere emanet etmek adına bugünlerden ciddi adımlar atıyoruz. Mahallelerimizdeki taleplerin yerine getirilmesinde büyük bir özveriyle çalışan Muhtarlık İşler Müdürlüğümüz başta olmak üzere Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile diğer mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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