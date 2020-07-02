Yeşilyurt Belediyesi’nden tarihi yapılara önem

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt’ta Kadim Çırmıhtı’nın tarihi ve kültürel değerlerini turizme kazandırmak adına Yeşilyurt Belediyesi tarafından yürütülen ‘Tarihi Konakların Restorasyonu ve Dönüşümü’ projesi beğeni kazanıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Kadim Çırmıhtı Hıroğlu Mahallesi ‘Lezzet Caddesi’ üzerinde bulunan tarihi konaklardaki restorasyon projelerini yerinde inceleyen Vali Aydın Baruş, kahve kültürüne ait kahve tartıları, kahve değirmenleri, cezveler, öğütücü, fincanlar ve aletlerden oluşan 500 farklı objenin sergilendiği 44 Yıl Hatır Kahve Konağında detaylı bir inceleme yaptı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’dan oluşturulan müzenin amaç ve hedefleri ile sergilenen objelerin tarihi nitelikleri hakkında bilgiler alan Vali Aydın Baruş daha sonra el değirmeninde kahve öğüttü.

“Bölgemizin tarihsel ve kültürel değerlerini farklı projelerle ayağa kaldırıyoruz”

Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel hazinelerini iç ve dış turizme kazandırmak adına ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Tarihi Konaklarımızın restorasyon sürecinde desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz Aydın Baruş’a devam eden yatırımlarımız hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Belediye Meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda Lezzet Caddesi olarak ismini değiştirdiğimiz bu bölgemizde Butik Otel’den Yöresel Ürünler Restorantına, Kafeteryadan Mutfak Sanatları Merkezine, 44 Yıl Hatır Kahve Konağından Kadın Kooparatifine, Kent Belleği ve Gastronomi Müzesinden sokak sağlıklaştırılmasına ve eskiyen binaların cephe yenilemelerine kadar geniş yelpazede restorasyon ve dönüşüm projeleri uyguluyoruz. Bölgemizin kültürünü, tarihi ve yöresel lezzetlerini doğru ve planlı yatırımlarla günümüzden geleceğe taşımak adına farklı projeler uyguluyoruz, burası değişen yapısıyla dikkat çekici bir hüviyete kavuştu. İnşallah önümüzdeki günlerde yenileme ve dönüşüm hizmetlerimizi tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Bölgemizin tarihsel ve kültürel hazinelerini bu tür yatırımlarla iç ve dış turizme kazandırmış olacağız. Yerli ve yabancı turistlerimizi sakin, sessiz, nezih ve güzel alanlarda misafir ederek bölgemizin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel yemeklerimizin tanıtımını bu tür restorasyon projeleriyle yapma fırsatına kavuşacağız. Örf, adet, gelenek ve görenekleriyle tarihsel kimliğini muhafaza eden böylesine değerli bir bölgemizi ziyaret edecek olanlar, eşsiz manzaranın tadını doyasıya yaşarak Malatya kültürünü yakından tanıma fırsatın kavuşacak, yöresel yemeklerimiz başta olmak üzere kaysımız, kirazımız ve üzüm başta olmak üzere farklı tarımsal ürünlerimizi tadabileceği ve satın alabileceği mekânlar kuracağız. Coğrafi tescilli ürünlerimizi daha nezih ve güzel alanlarda tanıtımını ve satışını yapacağız. Restorasyon projelerimizi bir bütün halinde sürdürmekteyiz. Farklı fonksiyonlar yüklediğimiz tarihi konaklarımızla bölgemizin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini bir bütün halinde tanıtacağız. Burası yeni bir cazibe merkezi olacaktır. Bu tür projelerimizin gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen Valimize, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.