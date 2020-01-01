Yeşilyurt Belediyespor 11 futbolcuyla yolları ayırdı

TFF 3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor’da transfer çalışmaları kapsamında 11 futbolcuyla yollar ayrıldı.

Ligin ikinci yarısına Antalya Belek’te hazırlanan Yeşilyurt Belediyespor’da iç tranfserde 11 futbolcuyla yollar ayrıldı. Ayrılanlar arasında ilk yarının en etkili ismi Selim Dağ’ın olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hocamızın raporu doğrultusunda devre arası transfer çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Takımımızı Play-Off’a taşımak için transferlerde önemli gelişmeler yaşanıyor. Antalya kampımızda önümüzdeki günlerde toplu imza törenimiz olacağını hatırlatmakta birlikte iç tranfsferde de karşılıklı görüşerek bazı isimlerle yollarımızı ayırdık. Yollarımızı ayırdığımız 11 oyuncunun isimleri, Enes Kaplan, İsmail Baran Karakoç, Selim Dağ, Serkan Sarıkaya, Dersim Sahan Kaynak, Bedirhan Danışmaz, Mehmet Avcı, Ömer Faruk Bartan, Abdulvahap Kaya, Ahmet Topal ve Enes Filiz. Yollarımızı Karşılıklı anlaşma sonucu ayırdığımız futbolcularımıza teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

