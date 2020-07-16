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Yeşilyurt Belediyespor Emrah Tuncel ile yeni sözleşme yapmadı

MALATYA HABERLERİ  | 16.07.2020 16:37 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig 3.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, tecrübeli kalecisi Emrah Tuncel ile yeni sezon için yeniden anlaşma yapmadı.Ligin tescil edilmesiyle 30 puanla 15.

Yeşilyurt Belediyespor Emrah Tuncel ile yeni sözleşme yapmadı

TFF 3.Lig 3.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, tecrübeli kalecisi Emrah Tuncel ile yeni sezon için yeniden anlaşma yapmadı.
Ligin tescil edilmesiyle 30 puanla 15. sırada sezonu tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarının startını verdi. Bu doğrultuda iç ve dış transferde şuana kadar 6 isimle anlaşan Malatya ekibi, kale konusunda da kararını verdi. Turuncu Yeşilliler, tecrübeli eldiven Emrah Tuncel ile yeni sezon için yeniden sözleşme yapmadı. Tuncel, sosyal medya hesabından ayrılık haberini duyurarak, “Yeşilyurt Belediyespor’dan ayrılmış bulunmaktayım. Allah herkesin gönlüne göre versin” ifadelerini kullandı.
Emrah Tuncel, bu sezon ligde oynanan Diyarbekirspor müsabakasının son dakikasında kornerden gelen topa iyi yükselerek attığı golle takımının 1 puan almasında pay sahibi olmuştu.

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