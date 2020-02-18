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Yeşilyurt Belediyespor lider karşısında puan arayacak

MALATYA HABERLERİ  | 18.02.2020 16:39 | Son Güncelleme

Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin 24.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin 24. haftasında liderin konuğu olacak.
TFF 3.lig 3.Grup’un 24. haftasında deplasmanda Karacabey Belediyespor’un konuğu olacak Malatya Yeşilyurt Belediyespor, bu maçın son çalışmasını Bursa Nilüfer Tesisleri’nde yaptı.
Geçen hafta sahasında Osmaniyespor’a 2-0 yenilerek ligde kalma mücadelesinde yara alan Malatya ekibi, lider Karacabey karşısında 3 puan parolasıyla çıkacak.
Karşılaşmanın son çalışmasını Nilüfer Tesisleri’nde gerçekleştiren turuncu yeşillilerde eksik oyuncu bulunmuyor.
Karacabey Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşması yarın 13.30’da başlayacak. Müsabakayı Barkın Kara yönetecek.

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