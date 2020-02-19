Yeşilyurt Belediyespor lidere tek golle kaybetti

TFF 3.Lig 3.Grup’ta bugün oynanan 24. hafta karşılaşmasında lider Karacabey Belediyespor takımına konuk olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibine 1-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.

Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Barkın Kara yönetti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısına Emrah Tuncel, İsmail Güner, Emrah Özyaylaz, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Ali Kemal Başaran, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay, Savaş Yorulmaz, Emre Fırtına, Selim Dedekoç on biriyle çıktı.

Geçen hafta sahasında Osmaniyespor’a 2-0 yenilen turuncu yeşilliler, kötü gidişata Karacabey karşısında da devam etti.

Rakibi karşısında varlık gösteremeyen Malatya ekibi, ev sahibi takımdan Rasimcan Değirmenci’nin 30’uncu dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Yeşilyurt Belediyespor’da alınan kötü sonuçlardan dolayı teknik heyetin durumunun masaya yatırılacağı ve durum değerlendirmesi yapılacağı belirtildi.

