YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeşilyurt Belediyespor lidere tek golle kaybetti

Yeşilyurt Belediyespor lidere tek golle kaybetti

MALATYA HABERLERİ  | 19.02.2020 16:03 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig 3.Grup’ta bugün oynanan 24.

Yeşilyurt Belediyespor lidere tek golle kaybetti

TFF 3.Lig 3.Grup’ta bugün oynanan 24. hafta karşılaşmasında lider Karacabey Belediyespor takımına konuk olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibine 1-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.
Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Barkın Kara yönetti.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısına Emrah Tuncel, İsmail Güner, Emrah Özyaylaz, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Ali Kemal Başaran, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay, Savaş Yorulmaz, Emre Fırtına, Selim Dedekoç on biriyle çıktı.
Geçen hafta sahasında Osmaniyespor’a 2-0 yenilen turuncu yeşilliler, kötü gidişata Karacabey karşısında da devam etti.
Rakibi karşısında varlık gösteremeyen Malatya ekibi, ev sahibi takımdan Rasimcan Değirmenci’nin 30’uncu dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Yeşilyurt Belediyespor’da alınan kötü sonuçlardan dolayı teknik heyetin durumunun masaya yatırılacağı ve durum değerlendirmesi yapılacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

İş adamı Aziz Demir’in acı kaybı

İş adamı Aziz Demir’in acı kaybı

Malatya Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:45
Sabah
07:06
Öğle
12:46
İkindi
15:46
Akşam
18:15
Yatsı
19:31

Malatya Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Duru Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Malatya Eczanesi
Merkez
Melike Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.