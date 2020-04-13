Yeşilyurt Belediyespor ligde kalacağına inanıyor

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3.Lig’deki ilk senesinde ligi orta sıralarda bitirmeyi hedefliyor.

Alt sıralardan kurtulması adına büyük önem taşıyan karşılaşmalarda puanlar alarak düşme hattının dışına çıkmayı başaran Malatya ekibi Alaattin Gülerce yönetiminde başarılı bir grafik sergiledi.

Ligin ilk yarısını 15 puanla tamamlayan turuncu yeşilliler, 28.haftasının ardından virüs nedeniyle ara verilen ligde 15 puan toplayarak bitime 6 hafta kala büyük bir avantaj elde etti.

Alt sıralarda kıran kırana süren ligde kalma mücadelesinde kalan haftalar için en az 10 puan hedefleyen Malatya ekibi, ligde kalacağına inanıyor.

Takımın teknik sorumlusu Alaattin Gülerce, yaptığı açıklamada ligin devam etmesinin ya da etmemesinin kendileri için önemli olmadığını her iki durumda da ligde kalacakları ifade etti.

Gülerce, insan sağlığının herşeyden daha önemli olduğuna işaret ederek, "Eminim sadece benim için değil herkes için önem taşıyan en önemli şey bu süreçte insan sağlığı. Bu süreç düzelsin de diğer şeyler bir şekilde halledilir. Biz lig başlasa da noktalansa da ligde kalacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

