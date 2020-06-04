YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeşilyurt Belediyespor saha çalışmaları için gün sayıyor

Yeşilyurt Belediyespor saha çalışmaları için gün sayıyor

MALATYA HABERLERİ  | 04.06.2020 10:46 | Son Güncelleme

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Gülerce, takım olarak bireysel çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Çok kısa sürede saha çalışmalarına başlayacağız.

Yeşilyurt Belediyespor saha çalışmaları için gün sayıyor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Gülerce, takım olarak bireysel çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Çok kısa sürede saha çalışmalarına başlayacağız. Futbolcularımızla sürekli iletişim halindeyiz. Bireysel antrenmanlarımız sürüyor" dedi.
3. Lig 3.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da futbola verilen Koronavirüs arasını futbolcular bireysel çalışmalarla geçiriyor. Ligde son oynadığı maçlardan topladığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaşan Malatya ekibi, TFF’nin ligin başlangıç tarihini netleştirmesinin ardından saha çalışmalarına başlayacağı programı belirledi.
Turuncu yeşilli takımın teknik sorumlusu yaptığı açıklamada, "Hazırladığımız bireysel programlarla çalışmalarımız sürüyor. Bireysel antrenmanlarımızı video konferansla değerlendireme imkanımız oluyor. Lig takvimi netleştikten sonra programımızı belirledik. İnşallah kısa süre içerisinde saha çalışmalarımız başlayacak. Biz zaten lig her an başlayacakmış gibi çalışıyorduk. Tam saha çalışmalarına başlayacağımız hafta TFF’den başlangıç tarihi açıklaması geldi. Biz de bunu ileri bir tarihe erteledik. İnşallah en kısa zamanda hazırlıklarımız başlayacak. Hedefimiz lig araya girmeden önce yakaladığımız çıkışı sürdürmek. Kalan 6 maçımızı var " diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye... Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye...
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

Lale Devri’nden Edirneli Yenilikçi bir nakkaş: Levnî

Lale Devri’nden Edirneli Yenilikçi bir nakkaş: Levnî

Vali Toraman, okul binası inşaatlarında incelemelerde bulundu

Vali Toraman, okul binası inşaatlarında incelemelerde bulundu

Maskesiz gezenler cezadan kaçamıyor

Maskesiz gezenler cezadan kaçamıyor

ASKİ su sayaçlarını okuma ve fatura dağıtımına yeniden başladı

ASKİ su sayaçlarını okuma ve fatura dağıtımına yeniden başladı

Malatya Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
03:10
Sabah
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:24
Akşam
19:53
Yatsı
21:33

Malatya Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Akgün Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
İpek Eczanesi
Merkez
Nane Limon Eczanesi
Merkez
Turancı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başhekim Beytur’dan Covid-19 uyarısı

Başhekim Beytur’dan Covid-19 uyarısı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Korona virüs esnafı mağdur etti

Korona virüs esnafı mağdur etti

Sağlık çalışanlarını ücretsiz tıraş edecek

Sağlık çalışanlarını ücretsiz tıraş edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.