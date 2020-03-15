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Yeşilyurt Belediyespor sahasında Yozgat 1959’u 1-0 yendi

MALATYA HABERLERİ  | 15.03.2020 17:05 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 28.

TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 28. haftasında sahasında karşılaştığı Yozgat 1959’u 1-0 mağlup etti.
Grupta haftaya 1 maçı eksik 26 puanla 17. sırada giren turuncu yeşilliler, Yeşiltepe Tesislerinde Yozgat 1959’u ağırladı.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısına Emrah Tuncel, Alpay Aldemir, Ali Kemal Başaran, Deniz Işık, Savaş Yorulmaz, Erhan Gözetlik, İsmail Güner, İbrahim Tokay, Muhammed Öztürk, Emrah Özyaylaz, Emre Fırtına on biriyle çıktı.
Yozgat 1959’u yenerek alt sıralardan uzaklaşmak hedefiyle müsabakaya başlayan Malatya ekibi, maçın ilk yarısında yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan Malatya ekibi 62. dakikada Erhan Gözetlik’in golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılamada başka gol olmadı ve Yeşilyurt Belediyespor rakibini 1-0 yenerek 29 puana yükseldi.
Alaattin Gülerce yönetiminde çıktığı 10 maçta 3 galibiyet 4 beraberlik alarak 9 puan toplayan turuncu yeşilliler bu sonuçla haftayı düşme hattının üzerine 15.sırada tamamladı.

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