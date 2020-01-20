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  4. Yeşilyurt Belediyespor’da galibiyet sevinci sürüyor

Yeşilyurt Belediyespor’da galibiyet sevinci sürüyor

MALATYA HABERLERİ  | 20.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

TFF 3.

Yeşilyurt Belediyespor’da galibiyet sevinci sürüyor

TFF 3. Lig 3. Grup’un 19. haftasında sahasında Manisa ekibi Somaspor’u yenen Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da 3 puanın sevinci sürüyor.
1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak küme kalma adına hayati bir 3 puanın sahibi olan turuncu yeşillilerde gözler 20. haftada oynanacak Darıca Gençlerbirliği müsabakasına çevrildi. Alınan galibiyetle ilgili açıklamada bulunan Kulüp başkanı Tahsin Yılmaz, “Sezonun belki de en önemli galibiyetini aldık. Sahamızda grubun bence en iyi takımını yendik. 1-0 geriden gelip, böyle bir takım karşısında maç kazanmak müthiş bir olay. Bu anlamda teknik heyeti, futbolcuları ve destek veren taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Yeşilyurt Belediyespor olarak adeta ‘bu ligde biz de varız’ mesajı verdik" dedi.
“Bundan sonrası daha da önemli diye düşünüyorum”
Yılmaz, önlerinde zorlu bir deplasman bulunduğunu da belirterek, şunları söyledi:
“Soma galibiyetiyle lige yeniden ortak olduk diyebilirim. Ancak bundan sonrası daha da önemli diye düşünüyorum. Şimdi önümüzde bulunan Darıca maçına kenetlenmeliyiz. Çok zor bir deplasman maçına çıkacağız. Ben teknik heyetimize ve futbolcularımıza sonuna kadar güveniyorum. İnşallah oradan da güzel bir sonuçla döneceğimize dair şüphem yoktur.”

Yeşilyurt Belediyespor’da galibiyet sevinci sürüyor

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