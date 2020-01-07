YURTHABER
  4. Yeşilyurt Belediyespor’da Gülerce takımının başında ilk çalışmaya çıktı

Yeşilyurt Belediyespor’da Gülerce takımının başında ilk çalışmaya çıktı

MALATYA HABERLERİ  | 07.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Mehmet Ak’tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Alaattin Gülerce yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.Yönetim ile yaşadığı fikir uyuşmazlığı nedeniyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı Mehmet Ak’ın ardından alelacele anlaşılarak takımın başına getirilen Alaattin Gülerce mesaisine başladı.Antalya Belek’te ligin ikinci yarısına hazırlanan turuncu yeşilliler günü çift antrenmanla geçirirken, takım top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

TFF 3.Lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Mehmet Ak’tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Alaattin Gülerce yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Yönetim ile yaşadığı fikir uyuşmazlığı nedeniyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı Mehmet Ak’ın ardından alelacele anlaşılarak takımın başına getirilen Alaattin Gülerce mesaisine başladı.
Antalya Belek’te ligin ikinci yarısına hazırlanan turuncu yeşilliler günü çift antrenmanla geçirirken, takım top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı. Teknik direktör Gülerce çalışmanın başında futbolcularıyla tanışarak oyun anlayışı ve çalışma programıyla ilgili bilgi verdi.
Yeşilyurt Belediyespor 10 Ocak Cuma günü kampını noktalayarak ikinci yarının ilk maçında 12 Ocak Pazar günü oynayacağı Bayrampaşa maçı için İstanbul’a gidecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleriOnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleri
Belediye personeli İngilizce öğreniyorBelediye personeli İngilizce öğreniyor
Malatya’da suç örgütü operasyonunda 18 kişi gözaltına alındıMalatya’da suç örgütü operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kayseri’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

Malatya Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:38
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:50

Malatya Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Botanik Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Sarıhan Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ev kurşunlayan zanlılar operasyonla yakalandı

Ev kurşunlayan zanlılar operasyonla yakalandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel'den kupa değerlendirmesi:

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel'den kupa değerlendirmesi:

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Öğrencilerden Askerlere Duygulandıran Mektuplar

Öğrencilerden Askerlere Duygulandıran Mektuplar

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.