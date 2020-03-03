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Yeşilyurt Belediyespor’da Halide Edip Adıvar mesaisi sürüyor

MALATYA HABERLERİ  | 03.03.2020 10:13 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig 3.Grup’ta geçen hafta deplasmanda Modefen’i yenerek önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 27.

Yeşilyurt Belediyespor’da Halide Edip Adıvar mesaisi sürüyor

TFF 3.Lig 3.Grup’ta geçen hafta deplasmanda Modefen’i yenerek önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 27. haftasında sahasında oynayacağı Halide Edip Adıvar maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Grupta 1 maçı eksik 25 puanla 17. sırada bulunan turuncu yeşilliler, sahasında oynayacağı kritik Halide Edip Adıvar maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Bu maça Teknik Direktör Alaattin Gülerce yönetiminde Yeşiltepe Tesislerinde yaptığı antrenmanlarla hazırlanan Malatya temsilcisinde eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde telafisi olmayan haftalara giren Malatya ekibi, Halide Edip Adıvar’ı yenerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Alaattin Gülerce yönetiminde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik alarak 6 puan toplayan turuncu yeşillilerde gözler Pazar günü oynanacak Halide Edip Adıvar müsabakasına çevrildi.

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