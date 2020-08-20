YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeşilyurt Belediyespor’da kamp çalışmaları sürüyor

Yeşilyurt Belediyespor’da kamp çalışmaları sürüyor

MALATYA HABERLERİ  | 20.08.2020 09:40 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor günde çift antrenman temposuyla Kızılcahamam kampını sürdürüyor.Transferde çalışmaları kapsamında önemli isimleri kadrosuna katarak yeni sezon öncesi hedefini yüksek tuttuğunun mesajını veren turuncu yeşilliler, kamp çalışmalarına yoğun bir tempoyla devam ediyor.Kampta güç depolayan turuncu yeşilliler, diğer taraftan da transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.Kamp çalışmalarına verimli bir şekilde devam ettiklerini kaydeden Muzaffer Çelik, “Kampımız verimli bir şekilde devam ediyor.

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor günde çift antrenman temposuyla Kızılcahamam kampını sürdürüyor.
Transferde çalışmaları kapsamında önemli isimleri kadrosuna katarak yeni sezon öncesi hedefini yüksek tuttuğunun mesajını veren turuncu yeşilliler, kamp çalışmalarına yoğun bir tempoyla devam ediyor.
Kampta güç depolayan turuncu yeşilliler, diğer taraftan da transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.
Kamp çalışmalarına verimli bir şekilde devam ettiklerini kaydeden Muzaffer Çelik, “Kampımız verimli bir şekilde devam ediyor. Yeni sezon öncesi önemli oyuncuları kadromuza kattık. Bu aşamadan sonra bu oyuncuların takıma uyum sağlamasına yönelik çalışmalar ve fiziki olarak da daha iyi duruma gelmek için gayret göstereceğiz. Tabi eksik noktalarımız için transfer komitemiz çalışmalarını sürdürüyor. Kampımıza dahil edeceğimiz yeni oyuncularımız olacak. Umarım Malatya’mıza yakışır bir takım kurarız" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Evinin bahçesinde duş aldı! Hayranlarının ağzı açık kaldı Evinin bahçesinde duş aldı! Hayranlarının ağzı açık kaldı
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Kayserispor Anthony’i kiralık gönderdi
Kayserispor Anthony’i kiralık gönderdi
Kanal Turhal’a start verildi
Kanal Turhal’a start verildi
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Maltepe’de restoran ve özel eğitim merkezinde korona virüs denetimi
Maltepe’de restoran ve özel eğitim merkezinde korona virüs denetimi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı

Malatya Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:09
Sabah
05:39
Öğle
12:35
İkindi
16:19
Akşam
19:22
Yatsı
20:45

Malatya Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Berat Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Merkez
Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Dörtyol Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor
Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.