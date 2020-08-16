TFF 3. Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Kızılcahamam kampı başladı. Transferde 13 futbolcuyu kadrosuna katarak yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Malatya ekibi yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ankara Kızılcahamam’da kampa girdi.

15 gün süreceği açıklanan Kızılcahamam kampında güç depolayacak olan turuncu yeşilliler, 3 hazırlık müsabakası oynayacak.

Kamp çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan

takımın sportif direktörü İbrahim Civan, çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kampımız 16 Ağustos Pazar günü itibariyle teknik direktörümüz Alaattin Gülerce yönetiminde start aldı. Bu yıl yenilenen yönetimimizle yeni bir oluşum içerisine girdik. Şuana kadar 13 transfer gerçekleştirdik. Teknik heyetimizin belirlemiş olduğu rapor doğrultusunda transfer komitemiz çalışıyor. Kampımıza ekstradan dahil edeceğimiz yeni transferlerimiz de olacak. 1.etap kampımız olan Kızılcahamam 28 Ağustos Cuma günü sona erecek" diye konuştu.

