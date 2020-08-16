YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeşilyurt Belediyespor’da Kızılcahamam kampı başladı

Yeşilyurt Belediyespor’da Kızılcahamam kampı başladı

MALATYA HABERLERİ  | 16.08.2020 11:50 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Kızılcahamam kampı başladı. Transferde 13 futbolcuyu kadrosuna katarak yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Malatya ekibi yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ankara Kızılcahamam’da kampa girdi.
15 gün süreceği açıklanan Kızılcahamam kampında güç depolayacak olan turuncu yeşilliler, 3 hazırlık müsabakası oynayacak.
Kamp çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan
takımın sportif direktörü İbrahim Civan, çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kampımız 16 Ağustos Pazar günü itibariyle teknik direktörümüz Alaattin Gülerce yönetiminde start aldı. Bu yıl yenilenen yönetimimizle yeni bir oluşum içerisine girdik. Şuana kadar 13 transfer gerçekleştirdik. Teknik heyetimizin belirlemiş olduğu rapor doğrultusunda transfer komitemiz çalışıyor. Kampımıza ekstradan dahil edeceğimiz yeni transferlerimiz de olacak. 1.etap kampımız olan Kızılcahamam 28 Ağustos Cuma günü sona erecek" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kayserispor’da neşeli idmanı

Kayserispor’da neşeli idmanı

MHP Meram ilçe kongresi yapıldı

MHP Meram ilçe kongresi yapıldı

GÜNCELLEME - Malatya'da ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü

GÜNCELLEME - Malatya'da ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü

Kuran kursu camisi’nin temeli atıldı

Kuran kursu camisi’nin temeli atıldı

Malatya Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazar

İmsak
04:04
Sabah
05:35
Öğle
12:36
İkindi
16:22
Akşam
19:27
Yatsı
20:52

Malatya Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazar

Başak Eczanesi
Merkez
İstasyon Eczanesi
Merkez
Kiğılı Eczanesi
Merkez
Leyla Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Uyuşturucu ararken tarihi eser ele geçirildi

Uyuşturucu ararken tarihi eser ele geçirildi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor

Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.