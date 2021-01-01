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Yeşilyurt Belediyespor’da kulüp başkanı ilk yarı performansından memnun

MALATYA HABERLERİ  | 01.01.2021 14:39 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Muzaffer Çelik, ligin ilk yarısını iyi bir yerde bitirdiklerini belirterek, “Ligin son 4 maçında aldığımız üst üste galibiyetler bizi önemli bir yere taşıdı .Bu başarıdan dolayı teknik heyetimiz ve futbolcu kardeşlerimi kutluyorum” dedi.İlk yarı değerlendirmesinde camiaya önemli mesajlar veren Çelik, ikinci yarıda daha iyi yerleri hedeflediklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyespor’da kulüp başkanı ilk yarı performansından memnun

TFF 3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Muzaffer Çelik, ligin ilk yarısını iyi bir yerde bitirdiklerini belirterek, “Ligin son 4 maçında aldığımız üst üste galibiyetler bizi önemli bir yere taşıdı .Bu başarıdan dolayı teknik heyetimiz ve futbolcu kardeşlerimi kutluyorum” dedi.
İlk yarı değerlendirmesinde camiaya önemli mesajlar veren Çelik, ikinci yarıda daha iyi yerleri hedeflediklerini söyledi. Çelik, “Yeşilyurt Belediyespor’da göreve geldiğimiz tarihten itibaren amacımız Malatya halkına, Malatya futboluna hem saha içinde hem saha dışında adından söz ettiren başarılı bir kulüp izlettirmekti. Bu anlamda kulübün borçlarını temizlememiz, Malatya futboluna kalıcı hale gelen tesis, saha ve otobüs kazandırmamız en az saha sonuçları kadar önemliydi.Bunları yaparken saha içinde de başarılı bir sezon geçirmek en büyük arzumuzdu. Bunun için Malatya’ya yakışan Malatya’nın tek bir kuruşunu heba etmeden kaliteli bir takım oluşturduk. Sezon başı futbolcuların uyumu, pandemi şartları gibi etkenlerden dolayı işler istediğimiz gibi başlamamış olsa da özellikle ligin son 4 maçında aldığımız üst üste galibiyetler bizi önemli bir yere taşıdı .Bu başarıdan dolayı teknik heyetimiz ve futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Bu galibiyetlerin ikinci yarı daha fazla olacağından da kimsenin şüphesi olmasın. Bu takım bu ligde adından fazlasıyla söz ettirecektir. Bundan sonraki süreçte ara transfer döneminde takımıza en az 5 futbolcu katıp yola daha emin adımlarla gitmek istiyoruz. Takımımızı maddi manevi sürekli destekleyen Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a da teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni yılımızın da vatana millete hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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