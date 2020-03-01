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Yeşilyurt Belediyespor’dan altın değerinde 3 puan

MALATYA HABERLERİ  | 01.03.2020 17:30 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig 3.Grup’un 26.

Yeşilyurt Belediyespor’dan altın değerinde 3 puan

TFF 3.Lig 3.Grup’un 26. haftasında deplasmanda kendisi gibi alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Modafen ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 88. dakikada bulduğu golle altın değerinde 3 puanın sahibi oldu.
Puan tablosunda 1 basamak üzerinde bulunan rakibiyle deplasmanda kritik bir 90 dakikaya çıkan turuncu yeşilli ekip 88. dakikada Muhammed Öztürk’ün ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti.
İstanbul Alemdağ Stadyumunda oynanan müsabakayı hakem Eren Gökmen yönetti.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılamaya Emrah Tuncel, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Ali Kemal Başaran, Deniz Işık, Savaş Yorulmaz, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay, İsmail Güner, Emre Fırtına ve Emrah Özyaylaz on biriyle çıktı.
Müsabaka geneli dengeli bir oyunla giderken konuk takım Yeşilyurt Belediyespor 88. dakikada Muhammed Öztürk’ün attığı kritik golle 3 puanın sahibi oldu.
Alınan galibiyetle ilgili açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, kazanmaları gereken bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Sahada yer döken ve mücadeleyi sonuna kadar bırakmayan takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Yılmaz, "Ligde artık telafisi olmayan maçlara çıkıyoruz. Geçen hafta ligin güçlü takımlarından Nevşehir’e karşı iyi bir oyunla üstünlük kurmamıza rağmen berabere kaldık. Bu hafta da alt sıralardaki rakiplerimizden Modafen ile zorlu bir maça çıktık ve son dakikalarda gelen golle hayati bir 3 puanın sahibi olduk. Maçtan önce de söyledim kazanmaktan başka şansımız yok diye. Allah’a şükür kazandık ve ligde kalma adına önemli bir 3 puan aldık" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor’dan altın değerinde 3 puan

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