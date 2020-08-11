Yeşilyurt Belediyespor’dan bir flaş transfer daha

TFF 3. Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, dış transfer çalışmaları kapsamında Nevşehir Belediyespor’da forma giyen forvet oyuncusu Emre Gemici’yi renklerine bağladı.

Yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirledikten sonra harekete geçen Yeşilyurt Belediyespor, forvet bölgesine önemli bir isim ile takviye yaptı. Turuncu-yeşilliler dış transferde sekizinci transferini gerçekleştirerek yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız dış transferde Nevşehir Belediyespor forması giyen başarılı forvet oyuncusu Emre Gemici ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olsun" İfadelerine yer verildi.

Turuncu-yeşillilerin yeni sezon kamp çalışmalarına ise ağustos ayının sonuna doğru başlayacağı belirtildi.

