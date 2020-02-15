YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeşilyurt Belediyespor’dan kritik yenilgi

Yeşilyurt Belediyespor’dan kritik yenilgi

MALATYA HABERLERİ  | 15.02.2020 15:42 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig 3.Grup’un 23.

Yeşilyurt Belediyespor’dan kritik yenilgi

TFF 3.Lig 3.Grup’un 23. haftasında sahasında Osmaniyespor’ağırlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, rakibine 2-0 yenilerek ligde kalma mücadelesinde büyük yara aldı.
Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı hakem Fevzi Erdem Akbaş yönetti. Grupta 1 maçı eksik 21 puanla son sırada bulunan turuncu yeşilliler, Osmaniyespor karşısında maç genelinde varlık gösteremedi ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı.
Konuk takım Osmaniyespor’un golleri 10 ve 70. dakikalarda Mustafa Öztürk’ten geldi. Turuncu yeşilliler rakibi karşısına, Emrah Tuncel, Sefa Korkmaz, Halil İbrahim Can, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Emre Fırtına, Ali Kemal Başaran, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay, Muhammed Öztürk, Selim Dedekoç on biriyle çıktı. Ligde telafisi olmayan haftalara giren Malatya ekibi, Osmaniyespor yenilgisiyle ligde kalma mücadelesinde büyük yara aldı.
Yeşilyurt Belediyespor Alaattin Gülerce yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak 6 puan toplayabildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Bir gecede hayatım değişti''Bir gecede hayatım değişti'
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Her okula can dost

Her okula can dost

Malatya Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:11
Öğle
12:46
İkindi
15:43
Akşam
18:11
Yatsı
19:27

Malatya Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Barış Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Sarıhan Eczanesi
Merkez
Taşdemir Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.