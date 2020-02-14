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Yeşilyurt Belediyespor’dan maça davet

MALATYA HABERLERİ  | 14.02.2020 09:37 | Son Güncelleme

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Tahsin Yılmaz, 15 Şubat Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Osmaniyespor maçı öncesi taraftarlarına çağrıda bulunarak, “Tüm Malatya halkını sahamızda oynayacağımız Osmaniyespor maçına bekliyoruz.

Yeşilyurt Belediyespor’dan maça davet

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Tahsin Yılmaz, 15 Şubat Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Osmaniyespor maçı öncesi taraftarlarına çağrıda bulunarak, “Tüm Malatya halkını sahamızda oynayacağımız Osmaniyespor maçına bekliyoruz. İnanıyorum ki onların desteğiyle bu maçı kazanacağız” dedi.
TFF 3.Lig 3. Grup’ta 21 puanla son sırada bulunan turuncu yeşillilerde gözle Osmaniyespor maçıan çevrildi.
Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, “Geçen haftayı Rize Pazarspor deplasmanında yoğun kar yağışı yüzünden maç yapmadan geçirdik. Ligde artık telafisi olmayan haftalara girdik. Alt sıralardan bir an önce çıkmak için çabalıyoruz ve bunu başaracağımıza inanıyorum. Malatyalı sporseverlerden de ricamız bizlere inansınlar, güvensinler ve bizleri yalnız bırakmasınlar. 15 şubat Cumartesi günü 13:00’te Yeşiltepe Stadında osmaniyespor’u konuk edeceğiz. Hayati önem taşıyan bir maç bizim için. Maç bilet fiyatlarında da indirim yaparak 1 TL’ye düşürdük. Öğrenci kardeşlerimize ve bayan taraftarlarımıza da maç biletini ücretsiz olarak verilmesine karar verdik. Herkesi Yeşiltepe Stadına bekliyoruz” diye konuştu.

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Ferah Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
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