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Yeşilyurt metruk evlerden arındırılıyor

MALATYA HABERLERİ  | 14.06.2020 14:58 | Son Güncelleme

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt’ta farklı bölgelerinde gerek belediye ekiplerinin tespitleri gerekse de muhtarlar ve vatandaşların talebiyle emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımı tüm hızıyla devam ediyor.Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Turgut Özal Mahallesinde tespit edilen metruk evi, gerekli güvenlik önlemlerini alarak yıkımını gerçekleştirdi.

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt’ta farklı bölgelerinde gerek belediye ekiplerinin tespitleri gerekse de muhtarlar ve vatandaşların talebiyle emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımı tüm hızıyla devam ediyor.
Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Turgut Özal Mahallesinde tespit edilen metruk evi, gerekli güvenlik önlemlerini alarak yıkımını gerçekleştirdi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kent estetiğine yakışmayan, sağlık ve emniyet açısından risk oluşturan metruk evleri teker teker yıktıklarını ifade ederek, “İlçemizin sosyal dokusuna katkı sağlamayan, güvenli ve huzurlu kent anlayışı modelimize güç vermeyen ilkesiz, işlevsiz ve denetimsiz planlamaya bugüne kadar geçit vermedik, bundan sonrada vermeyiz” dedi.
İnsanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkımına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Çınar, “Mahallelerimizde terkedilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaları, olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce gerekli resmi işlemleri yaptıktan sonra yıkıyoruz. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. İlçemizin gelişen kent mimarisine yakışmayan, görüntü ve çevre kirliğini oluşturan metruk evlerin yıkımına ayrı bir hassasiyet göstermekteyiz. Ekiplerimiz Turgut Özal Mahallemizde tespit edilen bir adet binayı gerekli önlemleri alarak yıkımını gerçekleştirdi. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimizden ricamız; şehircilik anlayışına ters düşen, çevre kirliliğine sebep olan ve yanlış amaçlar için kullanılan metruk binaları belediye bildirebilirler. Bizlere bilgi verirlerse biz de belediye olarak, bir olumsuzluk yaşanmadan çözüm üretebiliriz” diye konuştu.

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